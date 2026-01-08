Disney Plus estrenará videos en vertical: así será su nuevo feed estilo TikTok

Disney Plus quiere que dejes de abrir TikTok “solo un minuto” y te quedes scrolleando dentro de su propia app: la compañía anunció que sumará video vertical video a su plataforma, con un feed al estilo de las redes sociales.

La idea no aparece de la nada: Netflix ya viene probando un formato parecido, y Disney ya jugó con esta dinámica en la app de ESPN con una sección dedicada a clips en vertical.

Disney Plus se va “full TikTok”

Disney confirmó que incorporará un feed de videos en formato vertical dentro de Disney Plus, y el plan es que llegue “más adelante este año”. Aunque por ahora no se detalló una fecha exacta ni cómo se verá en todas las pantallas, el concepto apunta claramente a consumo mobile-first: abrir la app, deslizar y engancharte con clips rápidos.

Lo más interesante es que no se trata solo de “trailers recortados” para empujarte a ver una serie completa (aunque eso seguramente también pasará), sino de convertir el producto en un destino diario con contenido corto que se sienta nativo del feed. Disney, de hecho, planteó que quiere explorar este formato de distintas maneras y categorías para construir una experiencia más personalizada y dinámica.

En términos prácticos, esto reacomoda la promesa tradicional del streaming: antes entrabas con una intención (ver una película o un episodio), y ahora también podrías entrar solo a “picar” clips de manera casual. Esa transición —del “elijo” al “me dejo llevar”— es exactamente lo que hizo gigantes a TikTok, Reels y Shorts y también lo que más tiempo le roba a Netflix, Disney Plus y compañía.

Qué tipo de clips veríamos

Disney dejó caer pistas bastante claras sobre el tipo de contenido que podría aparecer en ese feed vertical. Según lo reportado, el menú podría mezclar contenido corto original, clips reciclados desde redes sociales y hasta escenas “reimaginadas” o adaptadas de series y películas largas para que funcionen mejor como piezas rápidas.

Esa mezcla tiene mucho sentido desde negocio y producto. Por un lado, permite crear material “nuevo” sin el costo de producir una serie completa; por el otro, le da una segunda vida a escenas icónicas del catálogo (que Disney tiene de sobra) presentadas como momentos compartibles. Además, si el algoritmo aprende qué te quedas mirando, el feed se vuelve un anzuelo constante para saltar del clip al contenido largo (o simplemente quedarte en el loop).

También hay un detalle clave: Disney quiere extender este enfoque a distintas verticales de contenido, incluyendo noticias y entretenimiento, con la ambición de que Disney Plus sea un destino cotidiano y no solo “la app que abres cuando sale una temporada nueva”. Si eso suena a estrategia de retención, es porque lo es: el streaming hoy compite tanto por estrenos como por hábitos.

Netflix y ESPN ya lo probaron

Disney no está inventando la rueda: Netflix ha estado probando una función similar con un feed vertical que muestra clips de sus series y películas originales, justamente para disparar el descubrimiento de contenido dentro de la app. Es el mismo juego que domina el consumo en redes: primero te atrapo con algo corto, luego tú decides si das el salto a lo largo (o si sigues scrolleando).

Y en casa, Disney ya tiene una referencia directa. La compañía implementó un formato vertical en la app de ESPN con una sección llamada “Verts”, una especie de carrusel/flujo pensado para consumir clips deportivos de forma rápida. Esa experiencia previa es importante porque demuestra que Disney ya midió el comportamiento del usuario con video vertical en una de sus marcas más activas en mobile.

Ahora la gran pregunta es cómo se sentirá esto dentro de Disney Plus, donde conviven Marvel, Star Wars, Pixar y clásicos animados: ¿será un espacio separado tipo pestaña (como “Verts”) o terminará metiéndose en la pantalla de inicio para empujarte a scrollear? Si el objetivo es que el usuario vuelva todos los días, el “scroll infinito” no es un accidente: es el producto.

Sigue leyendo:

• Disney Plus quiere que pagues más y así planea lograrlo

• Disney+ aumentará sus precios y prohibirá compartir contraseñas como Netflix

• Disney+, Hulu y ESPN suben sus precios: lo que debes saber