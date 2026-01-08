Las ventas de vehículos en Estados Unidos aumentaron un 2.4% en 2025

De acuerdo con datos oficiales, las ventas de vehículos aumentaron en Estados Unidos al 2.4% en 2025, siendo este el desempeño más sólido de la industria desde 2019, en medio de vientos en contras que podrían haber marcado otro rumbo.

Pese a la imposición de aranceles más altos por parte del Ejecutivo a los automóviles y repuestos importados, la evidencia es que los gravámenes no han endurecido el costo de los vehículos, es por esa razón, que aquí te mostramos cuáles fueron los principales fabricantes que tuvieron un buen año en ventas:

General Motors

En un comunicado de prensa, el fabricante mencionó que las ventas durante el año pasado alcanzaron los $2.850.000 dólares y entre los vehículos más vendidos se encuentran Chevrolet Silverado y GMC Sierra. General Motors también señaló que durante el 2025 lideró el mercado de SUV de tamaño completo por 51.er año consecutivo.

Ford

Por su parte, Ford indicó que las ventas en 2025 alcanzaron los $2,147.811 dólares, siendo “Serie F”, el vehículo más vendido. El fabricante mencionó que “su cuota de mercado aumentó 0.6 puntos porcentuales durante el año y 0,9 puntos porcentuales durante el trimestre, alcanzando una participación anual del 13,2%, impulsada por el atractivo de Ford para una amplia base de clientes”.

Toyota

Según el vicepresidente sénior del Grupo de Operaciones Automotrices de Toyota Motor North America, Andrew Gilleland señaló que las ventas aumentaron un $2.147.811 dólares y el vehículo más vendido fue Toyota Rav-4.

Tesla

Mientras que Tesla informó que las ventas aumentaron a $1.636.129 dólares, y el vehículo más vendido fue el Tesla Model. “En el cuarto trimestre, produjimos más de 434,000 vehículos, entregamos más de 418,000 vehículos e implementamos 14,2 GWh de productos de almacenamiento de energía, un récord para las implementaciones”, destacó.

