Niña y madre reportadas como desaparecidoas están bajo custodia de ICE en Texas y podrían ser deportadas a Honduras

La angustia terminó para la familia de Génesis Gutiérrez Castellanos, una niña de cinco años, ciudadana estadounidense, y su madre, Karen Guadalupe Gutiérrez Castellanos, luego de que ambas fueran reportadas como desaparecidas tras ser detenidas por ICE.

Ahora se encuentran bajo custodia federal y podrían ser deportadas a Honduras, de acuerdo con lo publicado por Univision.

Madre e hija entregadas al ICE

De acuerdo a la información proporcionada, la policía de Austin acudió primero a un reporte de disturbio en el domicilio de la familia, pero al llegar constató que no había ningún altercado ni personas lesionadas. Sin embargo, al verificar que la madre tenía una orden de detención migratoria pendiente, contactó a ICE, que procedió a llevarse tanto a ella como a la menor bajo custodia federal.

Luego de que agentes del ICE se las llevaron, su familia no supo de ellas durante dos días.

La familia logró comunicarse con ellas gracias al apoyo de Grassroots Leadership, organización que facilita el contacto entre personas detenidas y sus familiares. Una vocera indicó que la madre habló por teléfono con su hermano desde el centro de detención, visiblemente nerviosa y bajo supervisión de agentes. Además, se le indicó no revelar su ubicación.

Este caso ha generado alarma en comunidades migrantes de Texas, especialmente en Austin y San Antonio, por la rapidez con que ICE puede trasladar a personas bajo custodia y la falta de notificación inmediata a familiares.

El abogado de inmigración Jaime Barrón explicó que “el gobierno no tiene obligación de informar a la familia. Para ejecutar deportaciones, ahora trabajan de manera rápida y hasta clandestina, moviendo a las personas de los centros de detención con velocidad”.

Sugieren a migrantes contar con plan de emergencia

Especialistas recomiendan que las familias con menores cuenten con un plan de emergencia, incluyendo un poder de abogado (power of attorney) que permita designar una persona responsable de decisiones médicas, escolares y del traslado del menor en caso de detención de los padres.

El caso de Génesis y su madre destacó la preocupación sobre la protección de menores ciudadanos estadounidenses cuando sus padres enfrentan procesos de deportación, y la necesidad de que las familias migrantes tengan estrategias legales para garantizar su seguridad y bienestar.

