Instax mini Evo Cinema: la cámara “tipo cine” de Fujifilm que mezcla video, filtros por décadas y fotos instantáneas

Fujifilm llegó a CES 2026 con una idea tan simple como poderosa, si hoy todo el mundo graba clips cortos para redes, ¿por qué no convertir esos mini videos en algo físico que puedas regalar? Así nació la instax mini Evo Cinema, una cámara híbrida que mezcla nostalgia “de película” con trucos modernos para compartir en un toque.

Una instax que también graba video

La instax mini Evo Cinema es parte de la serie Evo (híbrida), así que no es “solo” una instantánea: toma fotos digitales, las ves en pantalla y decides cuáles imprimir, en lugar de gastar película a ciegas. Además de fotos, esta versión puede grabar clips de video de hasta 15 segundos manteniendo presionado el disparador (y al soltarlo se detiene), lo que la hace muy del estilo “capturo momentos y ya” que se usa en TikTok, Reels o Stories.

Lo más llamativo es que Fujifilm convirtió el video en una experiencia imprimible: puedes elegir un fotograma del clip y sacarlo en formato instax como si fuera un mini póster, y ese impreso incluye un QR para que cualquiera vea el video asociado desde el teléfono. Para que funcione, el clip se sube desde la app a los servidores de Fujifilm y queda guardado hasta por dos años sin costo extra, según la información compartida.

Particularidades clave en esta parte:

Video de 15 segundos grabado con un control muy directo (presionar para grabar, soltar para parar).



grabado con un control muy directo (presionar para grabar, soltar para parar). Impresión con QR : foto física + acceso al clip, literalmente “entregar un video” como recuerdo.



: foto física + acceso al clip, literalmente “entregar un video” como recuerdo. Compartir a redes desde la app instax mini Evo (y el QR funciona como puente entre lo físico y lo digital).

El “Eras Dial”: filtros por décadas (y con audio)

Si alguna vez pensaste “ojalá mis videos se vieran como una cinta vieja”, Fujifilm te entendió y lo puso como función principal. El costado de la cámara trae el Eras Dial, un dial dedicado a efectos de video inspirados en décadas específicas (10 opciones, de los años 30 hasta los 2020). En el comunicado de Fujifilm se menciona que hay 10 efectos y que cada uno tiene 10 niveles ajustables, para un total de 100 “expresiones” posibles.

¿Ejemplos concretos? El modo “1960” busca un look de cámara de 8mm, mientras que “1970” imita la textura de televisores CRT a color. Y aquí viene el toque nerd delicioso: esos efectos no solo afectan la imagen, también procesan el audio con “características” propias, e incluso algunos agregan sonidos nostálgicos (como el ruido mecánico de rollos/película) mientras grabas.

Particularidades que la diferencian de una instantánea típica:

Efectos por décadas (no “filtros random”), pensados como estética de época.



(no “filtros random”), pensados como estética de época. Ajuste por niveles dentro de cada era (10 niveles por efecto).



dentro de cada era (10 niveles por efecto). Efectos de audio integrados para que el resultado se sienta más “película” y menos filtro superficial.

Diseño retro, app y lo que debes saber del lanzamiento

En mano, la instax mini Evo Cinema se siente como un guiño a cámaras antiguas: Fujifilm dice que su diseño con agarre vertical está inspirado en la FUJICA Single-8, una cámara de 8mm presentada en 1965. También cambia detalles funcionales respecto a otros modelos: por ejemplo, las impresiones salen por la parte superior y el botón de disparo se reubicó debajo del lente, según la descripción.

La app también es parte del “paquete cine”: permite ver los clips en el teléfono, transferirlos (con Bluetooth y Wi‑Fi, según Fujifilm), y hasta combinar varios videos en uno de máximo 30 segundos con plantillas de apertura/cierre tipo “cinematográficas”. Y si lo tuyo no es grabar sino imprimir, sigue funcionando como impresora para fotos del smartphone con la función de “Direct Print”, o sea, puedes mandar imágenes desde el teléfono para sacarlas en instax.

Sobre disponibilidad: Fujifilm anunció lanzamiento en Japón el 30 de enero de 2026, y por el momento no han especificado cuál será su precio y disponibilidad global. Se espera que esta información sea confirmada próximamente.

