Jubilarse fuera de USA con Seguro Social: ¿es posible?

Para muchos trabajadores hispanos que residen en Estados Unidos, la jubilación no siempre significa quedarse en el país. El alto costo de vida y el deseo de regresar a sus países llevan a miles de personas a considerar la opción de retirarse en el extranjero. La gran pregunta es si es posible hacerlo sin perder los beneficios del Seguro Social. En esta nota te explicamos todos los detalles, en caso de que decidas retirarte fuera de Estados Unidos.

Si te jubilas en el extranjero, puedes viajar y disfrutar de tu tiempo libre sin dejar de percibir el pago que te corresponde. Crédito: Master of Stocks | Shutterstock

¿El Seguro Social se puede cobrar viviendo en otro país?

En la mayoría de los casos es posible cobrar el Seguro Social mientras se vive fuera de Estados Unidos. La Administración del Seguro Social (SSA) permite el envío de pagos a numerosos países, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos legales que esta agencia exige. También es necesario que el país de residencia actual del beneficiario esté autorizado para recibir tales pagos.

Países donde se puede recibir el Seguro Social

Estados Unidos envía pagos del Seguro Social a más de un centenar de países alrededor del mundo. Gran parte de América Latina, Europa y Oceanía no presenta restricciones. Sin embargo, existen países que tienen limitaciones para este tipo de procesos por diversas razones, entre ellas sanciones internacionales aplicadas por Estados Unidos o acuerdos financieros específicos.

Antes de mudarte a tu país de origen o a cualquier otro país, es recomendable confirmar si el mismo está habilitado para recibir pagos directos del Seguro Social.

¿Qué ocurre con los no ciudadanos estadounidenses?

Los ciudadanos estadounidenses generalmente pueden recibir sus pagos sin mayores complicaciones. En cambio, los residentes permanentes y otros no ciudadanos deben cumplir reglas adicionales, como haber residido legalmente en Estados Unidos durante un período determinado.

En algunos casos, si una persona no ciudadana permanece fuera de Estados Unidos durante más de seis meses consecutivos, los pagos pueden suspenderse hasta que regrese al país.

Impuestos al jubilarse fuera de Estados Unidos

Vivir en el extranjero no exime automáticamente del pago de impuestos federales. Dependiendo de los ingresos totales, una parte del Seguro Social puede estar sujeta a impuestos. Además, Estados Unidos exige que sus ciudadanos presenten declaraciones fiscales aunque residan en otro país.

Algunos jubilados se benefician de tratados fiscales entre Estados Unidos y otros países, los cuales ayudan a evitar la doble tributación.

Requisitos para evitar la suspensión del Seguro Social

Para continuar recibiendo el Seguro Social mientras se vive fuera de USA, es importante:

Notificar a la Administración del Seguro Social sobre el cambio de domicilio.

Mantener actualizada la información bancaria.

Responder formularios o verificaciones de vida solicitadas.

Cumplir con las normas específicas según estatus migratorio.

También puedes establecerte en un lugar, más cerca de familiares o amigos. No necesitas estar en USA para disfrutar de tu jubilación. Crédito: fizkes | Shutterstock

¿Es una buena idea jubilarse fuera de USA?

Desde el punto de vista del Seguro Social, jubilarse en el extranjero es viable para muchas personas. No obstante, también deben evaluarse aspectos como acceso a atención médica, requisitos de residencia, costo de vida y estabilidad del país de destino.

Una planificación adecuada permite disfrutar la jubilación sin afectar los ingresos garantizados por el Seguro Social.

Jubilarse fuera de Estados Unidos con Seguro Social sí es posible, siempre que se cumplan las normas establecidas y el país de residencia esté autorizado. Informarse con anticipación es fundamental para proteger los beneficios y evitar contratiempos financieros durante la jubilación.

