Trump anuncia viaje de opositora Machado a Washington
El mandatario dijo que la líder de Vente Venezuela se reuniría con él la próxima semana
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado vendría a Washington la próxima semana.
Durante una entrevista en el programa “Hannity” de Fox News, se le preguntó a Trump si tenía previsto reunirse con Machado tras los ataques estadounidenses contra Venezuela que dieron lugar a la captura de su presidente, Nicolás Maduro.
“Bueno, tengo entendido que vendrá en algún momento de la próxima semana, y estoy deseando saludarla”, respondió Trump.
Machado afirmó en una entrevista con esa misma emisora televisiva estadounidense, hace días, que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.
“He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, dijo Trump cuando le preguntaron sobre ese gesto.
