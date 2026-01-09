window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump anuncia viaje de opositora Machado a Washington

El mandatario dijo que la líder de Vente Venezuela se reuniría con él la próxima semana

Crédito: Deutsche Welle

Por  Deutsche Welle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado vendría a Washington la próxima semana.

Durante una entrevista en el programa “Hannity” de Fox News, se le preguntó a Trump si tenía previsto reunirse con Machado tras los ataques estadounidenses contra Venezuela que dieron lugar a la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

“Bueno, tengo entendido que vendrá en algún momento de la próxima semana, y estoy deseando saludarla”, respondió Trump.

Machado afirmó en una entrevista con esa misma emisora televisiva estadounidense, hace días, que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela.

“He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, dijo Trump cuando le preguntaron sobre ese gesto.

