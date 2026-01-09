Trump aseguró que canceló una segunda ola de ataques a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de un nuevo ataque militar contra Venezuela, afirmando que ambos países “están colaborando eficazmente” en la reconstrucción de la infraestructura petrolera y gasífera del país.

El viernes, en una publicación en Truth Social, Trump destacó la liberación de un gran número de presos políticos por parte de Venezuela, lo que calificó como “un gesto muy importante e inteligente”.

“Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece no ser necesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad”, declaró Trump.

Este jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció que el gobierno liberaría a un número significativo de presos extranjeros y venezolanos. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, declaró posteriormente que cinco presos españoles habían sido liberados y se encontraban en un vuelo de regreso a su país de origen.

El reciente post de Trump contrasta con lo que declaró en una conferencia de prensa el pasado 3 de enero, donde sugirió que era improbable que se considerara necesario un segundo ataque contra Venezuela debido al éxito de la primera operación.

“Estamos listos para lanzar un segundo ataque, mucho más grande, si fuera necesario”, declaró a la prensa en ese momento. “Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que sería necesaria. Pero ahora probablemente no lo sea. La primera ola, si se quiere llamar así, el primer ataque fue tan exitoso que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para una segunda ola, una mucho mayor”.

Washington lanzó una operación militar en Venezuela durante el fin de semana que condujo a la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, ambos acusados ​​de narcotráfico. Maduro afirmó haber sido “secuestrado” y ser “prisionero de guerra” en una comparecencia ante el tribunal en Nueva York esta semana.

Desde el derrocamiento de Maduro, Trump ha centrado su atención en los ricos recursos energéticos de Venezuela, declarando poco después de la operación que había estado en conversaciones con gigantes petroleras para reconstruir la infraestructura petrolera del país, según informó CNBC.

Venezuela, miembro fundador de la poderosa alianza energética de la OPEP, cuenta con 303,000 millones de barriles de crudo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Esto representa alrededor del 17% de las reservas mundiales de petróleo, pero se estima que actualmente produce menos del 1% de la producción mundial de petróleo y exporta solo la mitad de lo que produce.

El martes, Trump anunció que las autoridades venezolanas entregarían a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo, que se venderían a precios de mercado.

“Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, declaró Trump en ese momento. Fuentes cercanas a la Casa Blanca informaron posteriormente a la CNBC que Venezuela enviará petróleo sancionado a Estados Unidos indefinidamente.

