Gobierno venezolano anuncia liberación de un “número importante” de presos políticos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de un “número importante de personas” privadas de libertad en el país, entre ellas ciudadanos venezolanos y extranjeros.

Sin ofrecer cifras concretas ni detallar las condiciones de las excarcelaciones, Rodríguez calificó la medida como un “gesto unilateral” del Gobierno venezolano para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

Durante una comparecencia transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el dirigente oficialista afirmó que el proceso de excarcelación “está ocurriendo desde este mismo momento”.

Subrayó que la medida responde a una instrucción directa de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Agradecimientos y mediación internacional

Rodríguez agradeció de manera explícita al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y al Reino de Catar, a quienes atribuyó gestiones diplomáticas orientadas a facilitar este paso.

El parlamentario también destacó el rol de las instituciones del Estado venezolano que, según dijo, “atendieron al llamado” de la jefatura del Ejecutivo interino.

“Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, expresó Rodríguez, en un mensaje que buscó proyectar normalidad institucional tras los recientes acontecimientos.

Sin diálogo con la oposición mayoritaria

El jefe del Parlamento fue enfático al señalar que el anuncio no fue producto de negociaciones con lo que calificó como “sectores extremistas”, en referencia a los principales líderes del bloque opositor. “Ellos son la negación de la política”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el Gobierno solo mantiene conversaciones con organizaciones y partidos que se atengan a lo establecido en la Constitución.

Rodríguez insistió en que las excarcelaciones no responden a concesiones políticas ni a presiones internas, sino a una decisión soberana del Ejecutivo. “Es un gesto unilateral”, reiteró, marcando distancia con eventuales procesos de negociación más amplios.

Contexto de presión y cifras de presos políticos

El anuncio se produce cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano que culminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y dirigentes opositores han intensificado los llamados a liberar a los presos políticos recluidos en el país.

De acuerdo con el más reciente informe de la ONG Foro Penal, en Venezuela permanecen detenidas 863 personas por motivos políticos, entre ellas 86 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. El Gobierno, sin embargo, rechaza esa clasificación y sostiene que los encarcelados lo están por la “comisión de terribles hechos punibles”.

