Afirma Trump que su moral es su único límite y descarta necesidad de derecho internacional

El presidente Donald Trump aseguró que la única limitación a su poder como comandante en jefe es “su propia moral” y afirmó que no necesita acatar el derecho internacional para tomar decisiones sobre la política exterior de su país.

La declaración fue realizada en una entrevista con The New York Times publicada el jueves, días después de la incursión militar de EE.UU. en Caracas para detener al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en medio de crecientes tensiones con Europa por el interés de Washington en Groenlandia.

El límite es su mente, afirma Trump

Fue cuestionado si había límites de sus poderes globales, el mandatario respondió sin reparo que lo único ques su propia moral.

“Sí, hay una cosa: mi moral. Mi mente. Es lo único que puede detenerme”, respondió el mandatario durante la entrevista con el medio estadounidense.

Añadió que “no necesito del derecho internacional” y que no busca “hacerle daño a las personas”.



Cuando se le insistió sobre si Estados Unidos debe respetar el derecho internacional, afirmó que sí, pero subrayó que “depende de cuál es su definición de derecho internacional”.

Estados Unidos no forma parte de la Corte Penal Internacional y ha rechazado en varias ocasiones decisiones de la Corte Internacional de Justicia de la ONU.

Destacó la captura de Nicolás Maduro

Durante la entrevista, Trump destacó su historial de operaciones militares en otros países, incluida la orden de atacar el programa nuclear de Irán y golpes recientes en Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y Venezuela.

Sobre la captura de Maduro, el mandatario destacó la rapidez del operativo y su eficacia.

Trump también mencionó que estudia la posibilidad de operaciones en otros países, como Colombia, tras la preocupación de su presidente, Gustavo Petro, sobre amenazas similares a las aplicadas en Venezuela.

La llamada entre ambos líderes fue un ejemplo de lo que analistas describen como diplomacia coercitiva.

Trump tiene puesto el ojo en Groenlandia

En relación con Groenlandia, Trump afirmó que controlar la isla, administrada por Dinamarca, “es lo que siento que psicológicamente se necesita para el éxito” y no descartó que Washington tome acciones al respecto, pese a la oposición europea y de la OTAN.

El presidente también defendió que su familia continúe con negocios internacionales, recordando que durante su primer mandato los había prohibido para evitar conflictos de interés, aunque señaló que nadie reconoció esa medida y que está dispuesto a retomarla si lo considera necesario

Trump afirmó que su enfoque para mantener la supremacía de Estados Unidos se basa en la fuerza nacional, por encima de tratados, leyes o convenios internacionales.

Reconoció limitaciones internas, pero insistió en que su reputación de imprevisibilidad y disposición a actuar rápidamente con fuerza militar le permite presionar a otros países y avanzar los intereses estadounidenses.

Sigue leyendo: