Bob Weir, guitarrista y cofundador de Grateful Dead, fallece a los 78 años

El mundo del rock está de luto. Bob Weir, miembro fundador, guitarrista rítmico y vocalista principal de la legendaria banda Grateful Dead, falleció el viernes a los 78 años, según un comunicado publicado en su cuenta verificada de Instagram por su hija, Chloe Weir.

El mensaje indicó que Weir, diagnosticado con cáncer en julio, murió rodeado de seres queridos debido a problemas pulmonares subyacentes. “Bobby siempre será una fuerza guía cuyo arte único transformó la música estadounidense”, escribió su hija, añadiendo: “No hay un telón final aquí, en realidad. Solo la sensación de alguien que comienza de nuevo”. La familia solicitó privacidad y agradeció el apoyo recibido.

Weir fue, junto al fallecido Jerry García (muerto en 1995), uno de los dos pilares y líderes indiscutibles de los Grateful Dead durante la mayor parte de los 60 años de historia de la banda.

Una foto de la banda Grateful Dead. En la imagen: Mickey Hart, Phil Lesh, Jerry Garcia, Brent Mydland, Bill Kreutzmann y Bob Weir.

Crédito: AP Photo/File.

Con su característica coleta y su carisma, fue una figura central en el universo “Deadhead”. Su voz fue la que llevó himnos como “Truckin'”, y fue compositor de temas esenciales como “Sugar Magnolia”, “Playing in the Band” y “Jack Straw”.

Sobre Bob Weir

Nacido el 16 de octubre de 1947, Robert Hall Parber (su nombre de nacimiento) fue adoptado y criado en Atherton, California. Comenzó a tocar la guitarra a los 13 años y, tras frecuentar clubes de folk, conoció a Jerry García en 1964.

Juntos formaron The Warlocks, embrión de lo que pronto se convertiría en Grateful Dead. Con solo 16 años, Weir era el miembro más joven de la formación original, un “niño” al que, según recordaba el bajista Phil Lesh, hubo que prometer a su madre que iría a la escuela cada mañana.

Como guitarrista rítmico, Weir desarrolló un estilo único y ecléctico, evitando los acordes convencionales para crear texturas y rellenos melodiosos, influenciado más por pianistas que por otros guitarristas. Su aportación fue crucial para ampliar el sonido y el atractivo de la banda. El periódico The Independent llegó a calificarlo como “posiblemente el mejor, aunque más excéntrico, guitarrista rítmico del rock”.

Weir, quien estuvo casado con Natascha Muenter y tuvo dos hijas, resumió una vez su trayecto vital con estas palabras: “Mirando hacia atrás, creo que he vivido una vida inusual”.

