Eddie Hearn pide respeto para Anthony Joshua tras su accidente

Anthony Joshua pasa por momentos complejos en la actualidad. El boxeador británico sufrió un aparatoso accidente automovilístico en Nigeria a finales del mes de diciembre. Dos amigos cercanos murieron. Ante la incertidumbre por su siguiente paso dentro del ring, Eddie Hearn pidió respetar su tiempo de recuperación.

El boxeador británico de 36 años no solo debe lidiar con procesos de rehabilitación y recuperación de sus lesiones tras el impacto. Anthony Joshua también debe superar un duelo personal, muy fuerte, por la pérdida de sus amigos Sina Ghami y Latif “Latz” Ayodele.

The former heavyweight champion broke his silence on Thursday via social media … and expressed gratitude to those who showed love and support to Sina Ghami and Kevin "Latif" Ayodele, whom he called truly special people. pic.twitter.com/heTnONmB6h — TMZ (@TMZ) January 8, 2026

Eddie Hearn, promotor de Joshua, considera que este no es el momento apropiado para hablar del futuro deportivo de su peleador. Hearn pide respeto en estos momentos delicados.

“Es un momento muy delicado y no siento… Y, ¿qué sigue? Me están llegando llamadas todos los días de los medios: ‘¿podrías darnos una actualización sobre su carrera?’. Es como, ¿en serio?“, dijo el promotor en unas declaraciones recopiladas por el Izquierdazo.

‼️“Unfortunately, it was a terrible accident, tragic injury, he’ll take a little time to recover physically. I think more will come out on that when Anthony is prepared to share!”- Eddie Hearn



-Eddie Hearn shares a new update on Anthony Joshua pic.twitter.com/vNLkuvpzcU — Fight Hub TV (@FightHubTV) January 8, 2026

En los últimos días se ha rumorado mucho sobre el posible retiro de Anthony Joshua tras este accidente. Los reportes señalaban que el peleador británico ya le habría manifestado esta decisión a su familia. Sin embargo, Hearn recomendó no hacer caso a estas informaciones y esperar un pronunciamiento oficial del británico.

“Ahora mismo, probablemente lo que necesita es fuerza a su alrededor. Ahora mismo debería ser dejado… solo para recuperarse física, emocional y espiritualmente, no ha habido ni una conversación sobre su carrera. Cualquier cosa que escuches sobre su carrera, hasta que lo escuches de ‘AJ’, no lo creas”, agregó.

Después de haber perdido contra Daniel Dubois en el Estadio Wembley de Londres, Anthony Joshua había vuelto al ring el 21 de diciembre de 2025 contra el influencer estadounidense Jake Paul. Joshua lo derrotó a Paul por nocaut en el sexto round en un duelo que se desarrolló en el Centro Kaseya, Miami.

Se preveía que el siguiente combate de Joshua sería contra Tyson Fury en este año. Este rumor surgió a partir del anuncio del regreso del retiro de “Gypsy King”. Sin embargo, todo todo se mantiene a la expectativa. Hasta ahora Joshua mantiene un récord de 29 victorias (26 por nocauts) y 4 derrotas.

Sigue leyendo:

– Jake Paul reacciona a trágico accidente de Joshua: “Rezo por las vidas perdidas”

– Anthony Joshua recibe el alta hospitalaria tras el accidente automovilístico

– Lesiones de Anthony Joshua podrían ser peor de lo que se pensaba

– Confirman que los dos fallecidos en el accidente eran amigos cercanos de Joshua

