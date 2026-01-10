Joan Laporta dice que relaciones con el Real Madrid “están rotas”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, aseguró que las relaciones institucionales entre el club azulgrana y el Real Madrid atraviesan su peor momento. Según explicó, los vínculos están “rotos, totalmente”, aunque dejó abierta la puerta a una eventual recomposición si existe voluntad por ambas partes. Las declaraciones del dirigente se produjeron en Yeda, Arabia Saudita, tras el cóctel de bienvenida previo a la cena oficial de la Real Federación Española de Fútbol, en la antesala de la final de la Supercopa de España.

Laporta fue claro al describir el escenario actual entre las dos instituciones más grandes del fútbol español. “Las relaciones entre el Barcelona y el Real Madrid están mal, están rotas. Hay diversos temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos, ahora se está produciendo una situación que está haciendo que las relaciones no son buenas”, afirmó ante los medios presentes, según informó la agencia EFE.

💥 Joan Laporta: "Las relaciones con el Real Madrid estan mal, están rotas."



🎥 @juliclaramunt pic.twitter.com/g5BuZ7p0BX — Jijantes FC (@JijantesFC) January 10, 2026

Sus palabras reflejan un clima de tensión que va más allá de lo deportivo y que se ha trasladado al plano institucional.

El caso Negreira y el respeto institucional

El presidente del Barcelona vinculó directamente este deterioro a las recientes declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre el denominado caso Negreira, realizadas durante la última asamblea de socios del club blanco. Para Laporta, esas manifestaciones marcaron un nuevo punto de quiebre en una relación que ya venía resentida.

“Las relaciones están rotas, lo cual no quiere decir que no haya un respeto que siempre tenemos que mantener más allá de cómo estén las relaciones y siempre vamos a actuar así con respeto y de forma civilizada, pero las relaciones están rotas totalmente”, insistió el dirigente azulgrana, subrayando que, pese al conflicto, el Barcelona mantendrá una postura institucional basada en el respeto.

Consultado sobre la posibilidad de recomponer el vínculo, Laporta adoptó un tono algo más conciliador. “Tanto en el fútbol como en la vida, todo es reconducible”, señaló, aunque aclaró que ese camino dependerá exclusivamente “de la voluntad de las partes”. En ese sentido, recordó que “se han producido una serie de circunstancias que han hecho que las relaciones estén rotas”, en alusión directa, una vez más, a las palabras de Florentino Pérez sobre el caso Negreira.

Más allá del conflicto institucional, Laporta también se refirió al plano deportivo y a la final de la Supercopa de España que se disputará este domingo. El presidente del Barcelona evitó hablar de favoritismos, pese al contexto de ambos equipos. “A pesar de cómo llegan los dos equipos a la final, no hay favoritos, porque en una final nunca hay favoritos”, afirmó.

"Es importante sumar un título más".



El Barça quiere esta #superSupercopa. pic.twitter.com/dO6O6F7U5e — RFEF (@rfef) January 10, 2026

Las declaraciones de Laporta confirman que la histórica rivalidad entre Barcelona y Real Madrid atraviesa un momento especialmente delicado fuera del campo. Aunque el respeto formal se mantiene, la fractura institucional añade un nuevo capítulo a una relación marcada por décadas de competencia, tensiones y episodios que trascienden lo estrictamente futbolístico.



