Yuri revela que Netflix rechazó producir un documental de su “Icónica Tour”

En medio del éxito obtenido con su gira “Icónica”, la cual la ha llevado a presentarse en los recintos más importantes de México y otras partes de Latinoamérica, la cantante Yuri sigue buscando maneras de consentir al público que le ha brindado su apoyo a lo largo de sus más de 40 años de trayectoria.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas en este proceso, así lo dejó saber la veracruzana en una de sus más recientes interacciones con fans a través de las redes sociales.

Y es que al ser cuestionada sobre la posibilidad de inmortalizar el “Icónica Tour” por medio de un documental o un especial desde alguna plataforma de streaming, Yuri confesó que tras un primer acercamiento con Netflix, su propuesta fue rechazada.

“Lamentablemente a Netflix no le interesó el proyecto de Icónica Tour. Ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo“, declaró la famosa en respuesta a uno de los comentarios que sus fans dejaron en su perfil oficial.

Sin revelar más detalles al respecto, la estrella de la música optó por enfocarse en el gran recibimiento que su tour obtuvo en la primera etapa de su realización. No podemos olvidar que en febrero de este año comenzará una segunda fila de conciertos como parte de “Icónica”, así como un nuevo proyecto retro con canciones de los 80.

Mientras tanto, su agradecimiento se hizo presente por medio de un conmovedor mensaje difundido en su plataforma de Instagram. En él, destacó el apoyo y cariño que recibió en este proyecto.

“Agradezco de todo corazón a cada uno de ustedes por darme su cariño, su preferencia, sus aplausos… cada boleto vendido, cada esfuerzo que hicieron para acompañarme por toda América. Solo puedo decir gracias y mil veces más gracias”, expresó.

