Dos hombres mueren en una avalancha mientras practicaban motos de nieve en Washington

Una avalancha registrada en una zona montañosa del condado de Kittitas, en el centro del estado de Washington, dejó dos hombres fallecidos y otros dos sobrevivientes. El accidente ocurrió en medio de intensas nevadas que han afectado la región durante la última semana.

El accidente ocurrió en una zona remota de montaña

Las víctimas fueron identificadas como Paul Markoff, de 38 años, residente de North Bend, y Erik Henne, de 43 años, residente de Snoqualmie Pass, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Kittitas.

Ambos se encontraban practicando motos de nieve cerca de Longs Pass, en las montañas del norte del condado, alrededor de las 4:00 de la tarde del viernes, cuando fueron sorprendidos por una avalancha cuya causa aún se desconoce.

Dos acompañantes lograron sobrevivir

Markoff y Henne no estaban solos al momento del incidente. Otras dos personas que los acompañaban sobrevivieron y lograron activar un dispositivo satelital de emergencia, lo que permitió alertar a las autoridades.

La señal de auxilio movilizó a la oficina del sheriff y a los equipos voluntarios de búsqueda y rescate del condado de Kittitas, quienes se desplazaron hasta la zona utilizando motos de nieve y equipo especializado para condiciones invernales extremas.

Rescate limitado por condiciones peligrosas

Según informó la oficina del sheriff en un comunicado, los equipos lograron rescatar a los dos sobrevivientes esa misma noche, pero no fue posible recuperar los cuerpos de las víctimas debido a las condiciones peligrosas del terreno y el riesgo de nuevas avalanchas.

“Debido a las condiciones peligrosas, no se realizó una operación nocturna de rescate de los fallecidos”, señaló la autoridad.

Las labores se reanudaron el sábado, cuando los equipos regresaron al área y trasladaron por vía aérea los cuerpos hasta una base de búsqueda, donde quedaron bajo custodia de la Oficina Forense del Condado de Kittitas.

Recuperaron motos de nieve y pertenencias

Durante el operativo también fueron recuperadas las pertenencias personales de los cuatro hombres, incluidas dos motos de nieve, informó la oficina del sheriff.

“La Oficina del Sheriff y los equipos de búsqueda y rescate expresan sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos”, indicó la institución.

Fuertes nevadas elevan el riesgo en las montañas

El accidente se produjo en un contexto de intensas nevadas que han afectado al estado de Washington desde principios de la semana. Según el Servicio Meteorológico Nacional en Seattle, en el Monte Baker se registraron 86 centímetros de nieve, mientras que en Stevens Pass se reportaron 63 centímetros.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que se espera más nieve en los próximos días, especialmente en las montañas Olympic y el norte de la cordillera de las Cascadas, además de lluvias que podrían provocar inundaciones a lo largo del río Skokomish.

