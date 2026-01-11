Xabi Alonso tras derrota en la final de la Supercopa de España: “Queda mucha temporada”

Xabi Alonso compareció con gesto serio pero discurso sereno tras la derrota del Real Madrid por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España. El técnico blanco lamentó no haber podido levantar el título, aunque dejó claro que su equipo compitió hasta el final y que la temporada está lejos de definirse con un solo resultado.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

“Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final”, señaló el entrenador, quien insistió en que el encuentro fue mucho más equilibrado de lo que reflejó el marcador final.

El técnico subrayó que el Real Madrid estuvo cerca de forzar la prórroga, especialmente en los minutos finales. “Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final”, explicó, dejando entrever que el desenlace pudo haber sido distinto con un poco más de acierto.

Análisis del partido y las dificultades físicas

Alonso valoró de manera positiva la actitud de sus jugadores, más allá del resultado adverso. “El equipo ha tenido una gran actitud y un gran compromiso. Teníamos que aguantar el balón… hay que ajustar bien. No hemos concedido en los primeros 30 minutos y en una pérdida hemos encajado ese primer gol”, analizó sobre el desarrollo del encuentro.

El entrenador recordó que el empate 2-2 al descanso mantenía intactas las opciones del Madrid. “La segunda parte ha sido bastante competida e igualada. Hemos estado cerca. En el rechace hemos encajado el 3-2… Estaba convencido de que podíamos empatar el partido, pero no tuvimos acierto en las dos últimas ocasiones”, añadió.

Las lesiones fueron otro punto clave en su lectura del Clásico. “Las lesiones te condicionan, el cambio de Valverde por la lesión, Vinícius ha llegado hasta donde ha llegado… no es la condición física, pero las lesiones nos están penalizando para tener estabilidad. Algunos jugadores están haciendo un esfuerzo extra”, afirmó, reconociendo que el equipo ha tenido que adaptarse a un contexto exigente.

Vinícius, Mbappé y el mensaje a futuro

Xabi Alonso destacó especialmente el rendimiento de Vinícius Júnior, quien volvió a marcar tras una larga sequía. “Vinicius ha llegado hasta el minuto 85 muy bien, pero ha pedido el cambio por calambres. Ha hecho un gran partido. El gol ha sido espectacular”, elogió.

También explicó la gestión de Kylian Mbappé, que ingresó en el tramo final tras recuperarse de un esguince. “Iba a entrar Kylian justo antes de encajar el 3-2. Con 20 minutos por delante y buscábamos desequilibrio, amenaza… nos lo ha dado un poco tarde pero queríamos apretar al final”, comentó. Alonso aclaró que el francés no estaba para ser titular por la intensidad que requería el partido.

Pese al golpe anímico de perder una final ante el máximo rival, el mensaje del técnico fue claro y optimista. “No estamos contentos con el resultado, pero podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada, hay que darle la vuelta lo antes posible y pensar en todas las competiciones que tenemos”, concluyó.

Para el Real Madrid, la Supercopa ya es pasado. El desafío ahora será transformar esta derrota en impulso para lo que resta del curso.



Sigue leyendo:

· Árbitra fue agredida en un partido de fútbol amateur de la CDMX

· FC Barcelona vence 3-2 al Real Madrid y es campeón de la Supercopa

· Joan Laporta dice que relaciones con el Real Madrid “están rotas”