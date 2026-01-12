Barcelona critica presunta decisión de Mbappé de no hacer el pasillo al campeón

La celebración del Barcelona tras conquistar la Supercopa quedó acompañada por una polémica que se trasladó rápidamente fuera del campo. El foco se situó en Kylian Mbappé y en unas imágenes que circularon después del partido, en las que se observa al delantero francés hablando con varios de sus compañeros antes de que los jugadores del Real Madrid se retiraran directamente a los vestuarios, sin realizar el tradicional pasillo al equipo campeón.

El gesto, habitual en algunos torneos como muestra de respeto deportivo, no es obligatorio, pero sí suele generar debate cuando no se lleva a cabo. En este caso, la escena fue interpretada por sectores del entorno azulgrana como una señal de descontento del conjunto blanco, y especialmente del atacante francés, quien habría instado al grupo a no formar parte del reconocimiento al rival.

La autoridad de Xabi Alonso está por los suelos: pidió a sus jugadores que hicieran el pasillo al Barça, pero Kylian Mbappé se negó y pidió a sus compañeros que no lo hicieran. Todos los jugadores hicieron caso al francés y no a su entrenador. Gravísimo. pic.twitter.com/Sldiy3ivYJ — -1899- (@_Futbolero_) January 12, 2026

Las imágenes encendieron la discusión en redes sociales y programas deportivos, alimentando la percepción de que la rivalidad entre ambos clubes había sumado un nuevo capítulo. En el Barcelona, la situación no pasó inadvertida y fue el propio presidente, Joan Laporta, quien se refirió públicamente al episodio tras la final.

La versión del Real Madrid y la reacción de Laporta

Desde el entorno del Real Madrid, la explicación fue distinta. ESPN reveló que desde la entidad merengue aseguraron que no existe ninguna norma que obligue al equipo perdedor a hacer el pasillo al campeón. Además, señalaron que los jugadores recibieron indicaciones para colocarse en otra zona del campo con el objetivo de no interferir en el plano de cámara durante la ceremonia posterior al partido.

Pese a esa aclaración, Laporta se mostró sorprendido por lo ocurrido y cuestionó directamente la actitud del delantero francés. “Me sorprende lo que hizo Mbappé. En la victoria y en la derrota se debe generoso y respetuoso. Esto es deporte y se debe tener un comportamiento normal. Creo que nosotros, en la victoria fuimos generosos y respetamos al equipo contrario. Por eso no lo puedo entender”, afirmó el presidente del Barcelona.

Laporta también contextualizó el ambiente que rodeó al encuentro, marcado por la tensión acumulada de enfrentamientos recientes entre ambos equipos. “Había un punto diferente desde el partido de Liga y estaban algo picados los futbolistas. Es algo que se puede entender. La verdad es que yo no vi ese momento de Mbappé sobre el campo, pero entiendo que debían ser momentos muy jodidos. Debían estar muy jodidos y hubo esa reacción”.

El dirigente azulgrana fue más allá al analizar el desarrollo del partido y la lectura que, a su juicio, pudo hacer el Real Madrid sobre lo ocurrido en el campo. “Creo que ellos ya se imaginaban que nosotros teníamos más opciones de ganar este partido, pero lo pudieron constatar sobre el campo y eso, al final, es jodido porque ves lo que hay”, dijo en declaraciones a Rac1 tras el encuentro.

La polémica, aunque secundaria frente al logro deportivo del Barcelona, volvió a evidenciar cómo cualquier gesto en un Clásico trasciende lo estrictamente futbolístico. Mientras el club azulgrana celebró un nuevo título y destacó el respeto mostrado en la victoria, el episodio dejó abierto el debate sobre el valor simbólico del pasillo y el comportamiento esperado en partidos de máxima rivalidad.



