Con un gol y dos asistencias de Luis Díaz, el Bayern arrolló 8-1 al Wolfsburgo

El Bayern Múnich firmó una de las goleadas más impactantes de la temporada al aplastar 8-1 al Wolfsburgo, en un partido en el que el colombiano Luis Díaz fue determinante con un gol y dos asistencias. La exhibición ofensiva se completó con un doblete de Michael Olise y una actuación total de Harry Kane, quien además de marcar, fue clave como generador de juego.

Un primer tiempo engañoso en Múnich

Aunque el marcador final refleja una diferencia abismal, el encuentro tuvo una primera mitad más equilibrada. El Bayern se fue al descanso con ventaja 2-1, pero por momentos el Wolfsburgo dio la sensación de poder competir y complicar al campeón alemán.

El conjunto bávaro abrió el marcador muy temprano, en el minuto 5, con un autogol de Killian Fischer, quien desvió hacia su propia portería un centro de Luis Díaz desde la izquierda que buscaba a Michael Olise.

Luis Díaz marca y el Bayern toma el control

Tras esa acción, el balón quedó en Konrad Laimer, quien habilitó a Olise. El francés envió el balón al área pequeña, donde Luis Díaz apareció para definir de cabeza, firmando su gol y confirmando su influencia en el ataque bávaro.

A partir de ahí, el Bayern Múnich comenzó a imponer condiciones y generó otra clara oportunidad antes del descanso, en el minuto 39, con un remate de Lennart Karl, reflejando que el dominio local iba en aumento.

🗣️ 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐒 | Luis Díaz 🇨🇴 pic.twitter.com/yIlLgZoQli — FC Bayern München (@FCBayern) January 11, 2026

Olise y Kane desatan la avalancha en el segundo tiempo

El complemento fue un monólogo del Bayern. Apenas al minuto 50, tras un par de avisos previos, Michael Olise marcó el tercer gol con un zurdazo luego de recortar hacia el centro desde la derecha.

Tres minutos después, en el 53, llegó el cuarto tanto, nuevamente en propia puerta, esta vez de Moritz Jentz, al intentar cortar un centro de Olise que buscaba otra vez a Luis Díaz. La jugada había nacido de un pase diagonal de Harry Kane desde la mitad del campo.

Festival de goles y Bayern imparable

A partir de ese momento, los goles comenzaron a caer sin pausa. En el 68, Raphael Guerreiro anotó el quinto tras un centro de Kane, en una acción iniciada por un tiro libre desde el mediocampo. Un minuto más tarde, en el 69, Harry Kane se sumó a la fiesta con un espectacular remate a la escuadra para el sexto.

El séptimo gol llegó en el 71, cuando Olise firmó su doblete al definir de derecha tras una asistencia de Luis Díaz, completando una sociedad ofensiva letal.

Goretzka cierra la goleada histórica

La cuenta se cerró en el minuto 89, cuando Leon Goretzka marcó el octavo gol con un remate desde un ángulo cerrado, sellando una goleada histórica del Bayern Múnich.

Con esta actuación, el conjunto bávaro envió un mensaje contundente en la Bundesliga, impulsado por un Luis Díaz decisivo, un Olise intratable y un Harry Kane que sigue siendo el cerebro y el alma del ataque alemán.

Sigue leyendo:

· Luis Diaz cree que enfrentar a Cristiano Ronaldo y Portugal en el Mundial “va a ser increíble”

· Zinedine Zidane elogia a Lamine Yamal: “Me emociona”

· Rabieta de Vinícius empaña el triunfo del Real Madrid contra el Barcelona en El Clásico