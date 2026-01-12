Golden Globes 2026: ¿Dónde ver las películas ganadoras?

La temporada de premios en Hollywood comenzó oficialmente. La edición 83 de los Golden Globes, celebrada este domingo, no solo reconocieron la excelencia técnica y artística, sino que también definieron cuáles serán las historias que dominarán la conversación cultural este año.

Tras una gala llena de sorpresas, el público busca ponerse al día con las producciones galardonadas. Aquí te contamos dónde ver las películas y series ganadoras.

El cine: entre la pantalla grande y el streaming

One Battle After Another

Bajo la dirección de Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, la cinta se alzó con los premios a Mejor Película de Comedia o Musical, Dirección y Guion. Disponible en el catálogo de HBO Max.

Hamnet

La ganadora a Mejor Película Dramática, Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, sigue un camino más tradicional. La conmovedora adaptación de la vida de William Shakespeare está disponible en Apple TV.

Marty Supreme

El filme que le valió a Timothée Chalamet el premio a Mejor Actor se puede disfrutar a través de Prime Video.

Sentimental Value

La comedia dramática familiar noruega que se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto para Stellan Skarsgård está disponible a través de Prime Video, Apple TV y MUBI.

El dominio de las plataformas en la TV

En el apartado televisivo, el streaming reafirmó su hegemonía. The Pitt, la gran apuesta médica de HBO Max, se coronó como Mejor Serie de Drama. En la categoría de comedia, la sátira sobre la industria de Hollywood, The Studio, otorgó el triunfo a Apple TV+.

Netflix no se quedó atrás, consolidando su éxito con Adolescence, elegida Mejor Miniserie, y el fenómeno animado K-Pop Demon Hunters, que conquistó tanto por su narrativa como por su banda sonora.

Finalmente, para quienes buscan actuaciones premiadas, Hacks (HBO Max), Pluribus (Apple TV+) y Dying For Sex (Disney+) completan el menú de producciones imprescindibles para este inicio de año.

