Sheinbaum asegura que tuvo “muy buena conversación” con Donald Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que tuvo una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Luego de informar que su conferencia mañanera se pasaría de las 7:30 am a las 9:00 am, tiempo del centro de México, Sheinbaum Pardo precisó que en la llamada telefónico se abordaron temas de seguridad, respeto a las soberanías, disminución de tráfico de drogas, comercio e inversiones.

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones. La colaboración y la cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”, sostuvo.

