‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift alcanza un hito histórico: 10 semanas en el número uno

Taylor Swift continúa rompiendo récords en la industria musical. Su más reciente éxito, ‘The Fate of Ophelia’, está dominando el Billboard Hot 100 por décima semana consecutiva, convirtiéndose en el primer sencillo de su carrera en mantener el primer puesto durante un período de dos dígitos.

La canción, perteneciente a su álbum ‘The Life of a Showgirl’, que a su vez lleva 12 semanas en la cima del Billboard 200, está logrando un doble fenómeno. El álbum se convierte en el quinto en la historia en liderar el Billboard 200 durante 10 o más semanas, mientras genera un sencillo que también corona el Hot 100 durante al menos ese mismo tiempo, de acuerdo a lo revelado en la página web de Billboard.

El reinado en la lista

Entre el 26 de diciembre y el 1 de enero, ‘The Fate of Ophelia’ registró 18.4 millones de reproducciones oficiales (un aumento del 1%) y 62.1 millones de impresiones de audiencia en radio (subiendo un 2%).

Aunque las ventas experimentaron una caída del 63%, con 11,000 copias, la canción se mantuvo como la más vendida de la semana, liderando además la lista Digital Song Sales por séptima semana.

Este hito extiende el dominio de Swift en la década: ahora suma ocho números uno en el Hot 100 durante los años 2020, acumulando 28 semanas en la cima, la mayor cantidad de cualquier artista en esta década.

En total, sus 13 sencillos número uno la empatan en el cuarto lugar histórico, y sus 46 semanas totales en lo más alto la igualan con Beyoncé en el séptimo puesto de todos los tiempos.

Mientras Swift consolida su reinado, Djo —el proyecto musical del actor Joe Keery (Stranger Things)— logra su primer top 10 en el Hot 100. Su canción ‘End of Beginning’ salta del puesto 16 al 6, impulsada en parte por el reciente final de la popular serie de Netflix.

Sobre las listas de Billboard

El Billboard Hot 100 combina datos de streaming (audio y video oficiales), radiodifusión y ventas en Estados Unidos. Las listas con fecha del 17 de enero de 2026 se publicarán el 13 de enero en Billboard.com.

Todos los datos son compilados y verificados por Luminate, el proveedor independiente de datos para Billboard, asegurando la integridad de las clasificaciones.

