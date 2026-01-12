Toyota GR Yaris Morizo RR: ADN de pista en edición extrema

No todos los autos nacen con la intención de ser prácticos, accesibles o masivos. Algunos son concebidos como declaraciones de principios. El Toyota GR Yaris Morizo RR pertenece a esta última categoría: un vehículo creado para demostrar hasta dónde puede llegar la ingeniería deportiva japonesa cuando se libera de compromisos comerciales.

Lejos de ser una simple versión estética o una serie limitada decorativa, este modelo representa una conexión directa entre la experiencia de Toyota en resistencia extrema y su visión moderna del alto rendimiento.

Su nombre, “Morizo”, no es casualidad: fue el seudónimo utilizado por Akio Toyoda cuando compitió en Nürburgring en 2007, mucho antes de convertirse en el máximo responsable de la compañía.

Aquella participación no solo marcó una etapa personal para Toyoda, sino que sembró la semilla de lo que años más tarde se convertiría en Gazoo Racing, la división deportiva que hoy define el carácter más agresivo de Toyota. El Morizo RR es, en muchos sentidos, una carta de amor a ese origen.

Un homenaje directo a Nürburgring

El Toyota GR Yaris Morizo RR fue presentado oficialmente durante el Salón del Automóvil de Japón como tributo a la participación de la marca en las 24 Horas de Nürburgring 2025. Para este proyecto, los ingenieros utilizaron como referencia el mismo chasis empleado en la carrera, ajustándolo para cumplir con regulaciones de calle sin perder su espíritu competitivo.

No se trata solo de inspiración simbólica. Gran parte del desarrollo dinámico del vehículo se realizó en el mítico circuito alemán, considerado uno de los trazados más exigentes del mundo. Cada componente fue sometido a condiciones extremas para garantizar precisión, resistencia y consistencia vuelta tras vuelta.

El propio Akio Toyoda participó activamente en las pruebas, completando numerosas vueltas con el prototipo para evaluar la respuesta del auto, el balance del chasis y la interacción entre conductor y máquina. Este nivel de involucramiento directo por parte del presidente de la compañía es poco común en la industria actual y refuerza el carácter especial del proyecto.

El Toyota GR Yaris Morizo RR. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Mecánica pensada para conductores exigentes

Bajo el capó se encuentra un motor turboalimentado de tres cilindros y 1.6 litros, capaz de entregar 257 caballos de fuerza. La potencia se gestiona mediante una transmisión optimizada de ocho velocidades, diseñada para soportar uso intensivo en pista sin sacrificar rapidez en los cambios.

La suspensión fue recalibrada por completo, incorporando amortiguadores específicos y una dirección asistida ajustada para ofrecer mayor peso y comunicación a altas velocidades. El resultado es un comportamiento mucho más firme y preciso que el de un GR Yaris convencional.

Uno de los elementos técnicos más llamativos es el nuevo modo Morizo, un programa de conducción exclusivo que modifica el sistema de tracción total. Este reemplaza el modo Gravel y establece una distribución fija del par en 50/50 entre ambos ejes, mejorando la estabilidad en curvas rápidas y el control al acelerar a la salida de los virajes.

Este ajuste está pensado para conductores experimentados que buscan sensaciones puras y un vehículo que responda de forma inmediata a cada movimiento del volante o del acelerador.

Aerodinámica funcional y estética agresiva

A simple vista, el Morizo RR deja claro que no es un Yaris común. La carrocería incorpora un alerón trasero de gran tamaño fabricado en fibra de carbono, desarrollado específicamente a partir de los datos obtenidos en Nürburgring. A esto se suman un capó del mismo material, faldones laterales deportivos y un paquete aerodinámico completamente funcional que genera carga real a alta velocidad.

Toyota GR Yaris Morizo RR, homenaje a las 24 Horas de Nürburgring. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

La paleta de colores también fue cuidadosamente elegida. Estará disponible en el tono Gravel Khaki, un gris oscuro con carácter militar, acompañado por detalles en negro Piano Black, rines en acabado Matte Bronze y el distintivo color Yellow Morizo aplicado en las pinzas de freno y las costuras del interior.

Dentro del habitáculo, Toyota buscó recrear la atmósfera de un auto de carreras homologado para calle. El volante está revestido en gamuza y tiene un diámetro reducido para mayor precisión. Las levas de cambio fueron reforzadas para uso intensivo, y los botones del volante y del tablero se inspiran directamente en los del GR Yaris Rally2.

Los asientos son exclusivos para esta versión, con bordados especiales, costuras amarillas y perforaciones en contraste, ofreciendo sujeción lateral elevada sin sacrificar totalmente el confort.

Exclusividad extrema y precio estimado

La producción estará limitada a solo 200 unidades en todo el mundo: 100 destinadas al mercado japonés y 100 repartidas entre distintos países europeos. La venta se realizará mediante sorteo, lo que significa que incluso quienes cuenten con el dinero necesario podrían quedarse sin la posibilidad de adquirir uno.

Toyota no ha comunicado el precio oficial, pero se estima que rondará los $65,000 dólares, una cifra acorde con su nivel de desarrollo, su exclusividad y su carácter casi artesanal.

Para el mercado estadounidense, la noticia no es alentadora. El GR Yaris Morizo RR no llegará ni siquiera como versión equivalente del GR Corolla, lo que lo convierte en un objeto de deseo prácticamente inalcanzable para los entusiastas locales.

