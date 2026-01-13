Hoy se estrena ‘La Reina del Flow 3’: a qué hora y cómo verla en EE.UU.

Después de una larga espera, entre conciertos en España, rumores y numerosos avances, ‘La Reina del Flow 3’ por fin se estrena este martes 13 de enero. “Charly Flow” y “Yeimy Montoya”, ahora como pareja, regresan para una tercera entrega de la teleserie colombiana, producida por Caracol TV en alianza con Netflix.

La presunta muerte de Yeimy en un accidente, que en realidad parece tratarse de un secuestro, marcará el inicio de la temporada, con un Charly Flow devastado por haber perdido al amor de su vida. Sin embargo, tiene la corazonada de que está viva y no descansará hasta encontrarla.

Asimismo, ambos llegan con una carrera musical consolidada, siendo grandes figuras influyentes del género urbano, por lo que también deben preservar su reputación frente a la insistente mirada pública.

A qué hora se estrena ‘La Reina del Flow 3’ y cómo verla

En Estados Unidos, el estreno del primer episodio está programado para las 9:30 pm ET, que actualmente es el mismo horario de Colombia. En la hora Centro será a las 8:30 pm y en el Pacífico a las 6:30 pm.

Para disfrutar del primer episodio, será obligatorio que descargues alguna aplicación de streaming que en su catálogo incluya canales colombianos. En los mercados de iPhone y Android puedes conseguir pagas y gratuitas. Algunas alternativas:

Hulu: En Estados Unidos está disponible como parte de los paquetes de canales internacionales o ad-ons de TV en vivo.

Ofrece la señal de Caracol TV dentro de su oferta de canales internacionales para usuarios en el exterior. Canela TV: Incluye el canal “Caracol Mix”, una señal tipo FAST (televisión gratuita con publicidad) que transmite contenido variado de la cadena.

Otra opción para ver ‘La Reina del Flow 3’ es con la “señal en vivo” que Caracol TV tiene alojada en su sitio web. Sin embargo, la única manera de verla desde Estados Unidos es con un VPN colombiano.

¿Y cuándo llega ‘La Reina del Flow 3’ a Netflix?

De acuerdo con Netflix Colombia, el primer episodio será publicado un día después, es decir, este 14 de enero, por lo que los fans no tendrán que esperar tanto tiempo, como en las temporadas anteriores.

Lo que todavía no queda claro es si Netflix subirá todos los episodios el 14 de enero o si publicarán uno por día para mantener el ritmo con Caracol TV. Sería algo muy poco habitual por parte del gigante de streaming, pero depende de su convencio con la cadena colombiana.

