Estados Unidos suspende visas de inmigrantes de 75 países bajo argumento de carga pública

Bajo el argumento de que las personas podrían intentar abusar del sistema de asistencia social, Estados Unidos suspendió en forma indefinida la emisión de visas de inmigrantes para 75 países.

“La administración Trump está poniendo fin al abuso del sistema migratorio estadounidense por parte de quienes buscan enriquecerse del pueblo estadounidense”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado citado por AP.

El gobierno del presidente Donald Trump aplica la regla de carga pública, para castigar a personas que podrían beneficiarse de ayudas sociales.

“El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se suspenderá mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de inmigración para evitar la entrada de extranjeros que se beneficien de la asistencia social y las prestaciones públicas”, dice el comunicado.

La suspensión iniciará el 21 de enero y entre los países están Afganistán, Brasil, Egipto, Rusia, Irán y Somalia, pero la lista completa no ha sido revelada.