Héctor Herrera se olvida del Mundial 2026 y se enfoca en lavar su imagen con Houston Dynamo

Héctor Herrera aseguró nuevamente que la puerta para el Mundial 2026 está cerrada y que enfocará su atención en lavar la mala imagen que dejó en noviembre del 2024 cuando lanzó escupitajo a un árbitro durante el duelo contra Seattle Sounders que le costó la salida del Houston Dynamo.

Así lo dijo en la conferencia de prensa de su presentación junto a otros refuerzos para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) y en donde el llamado HH fue el foco de atención de los medios que buscaron conocer sus expectativas de cara a su segunda etapa del equipo de la capital del petróleo.

¡Su prioridad no es la #FIFAWorldCup! 🏆❌



Héctor Herrera no piensa ni sueña con un Mundial más junto a la Selección Mexicana. 🙅‍♂️



¿Qué opinas?

“No pienso en llegar a un Mundial más. En este momento tengo tres prioridades en mi vida, las personales están aquí en Houston (sus hijos) y en las deportivas, estoy en el equipo donde quiero estar y me siento en casa”, dijo en la rueda de prensa en donde también fueron presentados el argentino Agustín Bouzat, así como los brasileños Lucas Halter y Guilherme

Herrera hace no más de cuatro meses mantenía ilusiones de ser tomado en cuenta por el técnico Javier Aguirre para el Mundial 2026, pero ahora, el tema ha cambiado, por lo que a pregunta expresa de La Opinión, en la conferencia de prensa de su regreso al cuadro texano el discurso ha cambiado para descartar la opción de pelear por un sitio en el equipo nacional.

Herrera, un mediocampista que fue parte fundamental de los procesos de Miguel Herrera en Brasil 2014, de Juan Carlos Osorio en Rusia 2018 y de Gerardo Martino en 2022 ha descartado esa opción debido a que cuenta con 35 años y no es tomado en cuenta desde el pasado 10 de septiembre de 2023 cuando se encontraba en su mejor momento de la primera etapa en Houston Dynamo.

La realidad podría sonar muy dura, pero es así y Héctor Herrera no ha sido tomado en cuenta por el técnico Javier Aguirre en este proceso, por lo cual está muy claro que el puesto de medio escudo será muy complicado.

Lavar su imagen en la MLS

Héctor Herrera dijo estar consciente del grave error que cometió en el pasado 3 de noviembre durante el partido contra Seattle Sounders y por esa razón buscó regresar al Houston Dynamo a lavar su imagen y al mismo tiempo estar más cerca de sus hijos.

🗣️"Creo que la historia entre el club y yo no había terminado de la mejor manera o como yo quería".



Héctor Herrera regresa al @HoustonDynamo con nuevas aspiraciones💪🏽⚽️



📽️: @DiegsGorostieta | @JimenezrMark

📰Conoce más: https://t.co/lneYvyhzTE #HoustonDynamo | #MLS pic.twitter.com/DVGGzev0E2 — AS USA Latino (@US_diarioas) January 15, 2026

“Lo que me hizo regresar fue que mis hijos viven felices aquí. Además, la historia entre el club y yo no había terminado como quería, se quedaron con una impresión de una persona que no soy yo. Eso me motivó a regresar para cerrar bien el capítulo. Quiero quedarme años para conquistar títulos”, destacó.

Herrera también dijo estar listo para pelear por el título de la Major League Soccer, aunque sabe que enfrente hay equipos como Inter Miami con Lionel Messi, así como otras escuadras que buscarán quitarles los méritos en la presente temporada.

“Es el mejor momento de mi carrera para volver. Vuelvo con una mentalidad ganadora, luego de un año en el que gané todo con Toluca. Me gustaría traer esa mentalidad ganadora aquí, contagiarla con los jugadores para luchar todo por un mismo objetivo”.

¿QUIERE LIMPIAR SU IMAGEN? ¡HH HABLÓ SOBRE SU REGRESO AL HOUSTON DYNAMO DESPUÉS DE POLÉMICAS! 😳



El jugador mexicano dejó claro que "tenía muchas otras opciones en las que podía ganar más dinero", pero llega con mentalidad ganadora.https://t.co/vAzkzObB7L pic.twitter.com/vDhw5rmgML — MedioTiempo (@mediotiempo) January 15, 2026

Sobre el final de su carrera, Herrera no dio pistas de si está cerca, solo adelantó que Houston podría ser su último destino, aunque admitió que sueña con retirarse en el Pachuca, club en el que debutó en primera división y lo catapultó al futbol europeo, en donde militó en el Porto y el Atlético de Madrid.

