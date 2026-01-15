Yeison Jiménez: Así se vivió el homenaje al cantante en el Movistar Arena de Bogotá

Fue el pasado 14 de enero que el Movistar Arena de Bogotá recibió a los amigos y familiares del fallecido cantante Yeison Jiménez para darle el último adiós y celebrar su legado musical por medio de un conmovedor homenaje.

La velada se caracterizó por momentos emotivos en los que sus seres queridos y otras estrellas de la música se subieron al escenario para dedicar sus interpretaciones y, en algunos casos, palabras de cariño para la estrella que perdió la vida en un accidente aéreo

Tal fue el caso de su colega y amigo, Elder Dayán, quien reflexionó sobre el impacto que Yeison Jiménez tuvo en miles de personas a lo largo de su trayectoria: “Como diría mi papá en un tiempo, que el artista nunca muere y aquí está demostrado. Toda esta gente cantando sus canciones y recordándolo como era él, en alegría y con música“, señaló.

Asimismo, expresó: “Hoy quiero decirle a todos los oyentes de que Yeison conmigo creó una amistad muy bonita. Más que un colega, es una amistad. Y créeme que por eso estoy aquí haciendo presencia, en honor a ese gran artista y a ese gran ser humano que acabamos de perder”.

Sin embargo, una de las participaciones que se llevó la corona como la más emotiva estuvo a cargo de la hija de Yeison, Thaliana Jiménez: “Aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan siempre por sus papás“, se le escuchó decir al final de su mensaje.

La despedida también se vio amenizada por la voz de Arelys Henao, quien cantó el tema “Nadie es eterno” ante la mirada atenta de los asistentes. Por si fuera poco, Ciro Quiñonez, Pipe Bueno, Luis Alfonso y Jessi Uribe se unieron para cantar por primera vez el tema “Regalada Sales Cara”, una versión especial con la que rindieron tributo a la memoria del reconocido Yeison Jiménez.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas durante el evento, pues los fanáticos del artista que no pudieron ingresar al Movistar Arena comenzaron a aglomerarse y se desataron peleas fuera del recinto. Esto desató la movilización de las autoridades y, pronto se decidió cancelar el resto de actividades programadas en dicho homenaje.

“Muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a evacuar“, es el mensaje que se desplegó en las pantallas del lugar, confirmando así la cancelación del homenaje a Yeison Jiménez.

