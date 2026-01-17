EE.UU. mata en Siria a líder de Al Qaeda tras ataque que mató a tres militares estadounidenses

Estados Unidos lanzó una tercera ronda de ataques de represalia en el noroeste de Siria que resultó en la muerte de Bilal Hasan al-Jasim, un líder afiliado a Al Qaeda vinculado directamente con el ataque del Estado Islámico (ISIS) que el mes pasado dejó dos soldados estadounidenses y un intérprete civil muertos, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Destacó que el ataque ocurrió el viernes como parte de una operación aérea dirigida contra objetivos terroristas en Siria.

Vinculado a muerte de tres estadounidenses

Según CENTCOM, al-Jasim era “un experimentado líder terrorista que planeó ataques y estaba directamente conectado” con la emboscada del 13 de diciembre en la que murieron el sargento Edgar Brian Torres-Tovar, el sargento William Nathaniel Howard y el intérprete civil Ayad Mansoor Sakat.

“La muerte de un operativo terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en ir detrás de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central. “No hay lugar seguro para quienes realizan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos”, agregó.

El Comando Central indicó que al-Jasim mantenía vínculos directos con el miembro de ISIS responsable de la emboscada que también dejó heridos a efectivos estadounidenses y sirios cerca de Palmira, en el centro del país árabe.

El ataque forma parte de una operación militar más amplia contra remanentes del Estado Islámico, que buscan reagruparse tras la caída del presidente sirio Bashar Assad hace un año, según funcionarios estadounidenses.

Lucha contra el extremismo

El presidente Donald Trump ha reiterado que Siria combate junto a las fuerzas estadounidenses en la lucha contra el extremismo y que Washington ha ampliado su cooperación con las fuerzas de seguridad locales como parte de la coalición internacional contra el EI. En ese contexto, Trump afirmó que el actual mandatario sirio, Ahmad al-Sharaa, estaba “extremadamente enojado y perturbado” por el ataque de diciembre contra personal estadounidense.

CENTCOM detalló que la operación, denominada “Hawkeye Strike” (Ataque Ojo de Halcón), ha permitido a Estados Unidos y a socios regionales como Jordania y Siria atacar más de 100 objetivos de infraestructura y arsenales del Estado Islámico, utilizando más de 200 municiones de precisión.

Además, durante el último año, fuerzas estadounidenses y aliadas han capturado a más de 300 operativos del EI y abatido a más de 20 en Siria, con el objetivo de neutralizar amenazas directas contra la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad regional.

