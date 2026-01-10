EE.UU. lanza bombardeos contra ISIS en Siria en represalia por la muerte de tres estadounidenses

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este sábado una segunda ronda de bombardeos en Siria contra objetivos del Estado Islámico (ISIS), como parte de una ofensiva militar en represalia por la muerte de tres ciudadanos estadounidenses en diciembre, informó el Comando Central (CENTCOM).

Los ataques forman parte de la Operación Hawkeye Strike, lanzada oficialmente el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Donald Trump, tras un atentado perpetrado por ISIS el 13 de diciembre en Palmira, en el centro de Siria. En ese ataque murieron dos soldados estadounidenses y un intérprete civil, según confirmaron autoridades militares.

Bombardeos contra objetivos de ISIS

CENTCOM precisó que la ofensiva aérea comenzó alrededor de las 12:30 p.m. (hora del Este) y contó con la participación de fuerzas estadounidenses y países aliados de la coalición internacional. Los bombardeos se dirigieron contra “múltiples objetivos de ISIS en todo el territorio sirio”, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa del grupo extremista y prevenir futuros ataques.

“La acción militar reciente se dirigió contra ISIS en toda Siria como parte de nuestro compromiso continuo de erradicar el terrorismo islámico, prevenir nuevos atentados y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región”, señaló el comando militar en un comunicado.

El ataque de diciembre en Palmira fue descrito por el Pentágono como una emboscada contra un contingente conjunto de fuerzas estadounidenses y sirias, ejecutada por un combatiente del Estado Islámico. El hecho marcó una escalada en la violencia en una zona estratégica donde Estados Unidos mantiene presencia militar limitada.

Comando Central lanza advertencia

En un tono contundente, CENTCOM advirtió que cualquier agresión contra sus fuerzas tendrá consecuencias.

“Si dañan a nuestros combatientes, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo, sin importar cuánto intenten evadir la justicia”, afirmó el organismo.

La ofensiva en Siria se enmarca en la estrategia de seguridad definida por el gobierno de Trump, centrada en el uso de la fuerza militar directa contra grupos yihadistas considerados una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados.

Como antecedente inmediato, el gobierno estadounidense lanzó el 25 de diciembre una operación aérea en el noroeste de Nigeria contra objetivos vinculados a ISIS, tras una ola de ataques contra comunidades cristianas. En un mensaje difundido a través de su red Truth Social, Trump aseguró haber ordenado personalmente esa acción militar.

“Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y letal contra la escoria terrorista de ISIS, que ha estado matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes”, escribió el mandatario. “Les advertí que si no detenían la masacre, pagarían un alto precio, y así fue”.

El Departamento de Defensa destacó que las operaciones recientes han incluido bombardeos de precisión, vigilancia de rutas de abastecimiento y ataques a centros de mando, en coordinación con socios internacionales. “Seguimos decididos a perseguir a los terroristas que buscan dañar a Estados Unidos y a nuestros aliados”, reiteró CENTCOM.

Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles sobre la magnitud de los daños infligidos a ISIS durante los ataques del sábado en Siria, aunque subrayaron que las operaciones continuarán mientras persista el riesgo de nuevos atentados. La Casa Blanca reiteró que cualquier agresión contra fuerzas estadounidenses en el extranjero recibirá una respuesta “firme y proporcional”.

Sigue leyendo: