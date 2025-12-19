EE.UU. lanza “represalia muy seria” contra Siria tras atentado

El presidente Donald Trump informó que el ejército lanzó una “represalia muy seria” contra el Estado Islámico (EI) en Siria, luego de que el grupo realizara un ataque ocasionado la muerte de tres estadounidenses la semana pasada.

“Por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo una represalia muy seria, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables”, afirmó Trump en su red Truth Social.

Los dos militares y el traductor asesinados por un solo tirador cerca de la ciudad siria de Palmira el 13 de diciembre son los primeros estadounidenses que mueren en el país desde la caída del régimen de Bashar al Assad el año pasado.

“Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del EI en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se erradica al EI”, escribió.

Ataques a más de 70 objetivos

El Pentágono precisó que aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería estadounidenses atacaron más de 70 objetivos en el centro de Siria, como parte de la importante operación militar.

“Seguiremos persiguiendo implacablemente a los terroristas que buscan hacer daño a los estadounidenses y a nuestros socios en la región”, dijo el almirante Brad Cooper en un comunicado.

Previamente, el ejército estadunidense había anunciado el inicio de un “ataque a gran escala” contra objetivos del EI en Siria, en represalia por la emboscada que mató a los tres estadounidenses.

Operación Aaque Ojo de Halcón

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque en redes sociales y explicó que la campaña ha sido bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón. “Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza”, explicó Hegseth.

Según un funcionario estadounidense anónimo citado por el diario The New York Times, decenas de presuntos emplazamientos del EI en varios puntos del centro de Siria fueron atacados con cazas de combate, helicópteros de ataque y salvas de artillería y se espera que los bombardeos duren varias horas.

