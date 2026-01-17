La NFL rendirá homenaje a Martin Luther King con un mensaje en los campos de juego

La NFL honrará a Martin Luther King Jr. con la frase “Choose Love” grabada en las zonas de anotación durante los partidos de playoffs de la ronda divisional, como parte de sus iniciativas de justicia social y conmemoración del legado del líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

La frase “Choose Love” (“Elige el amor”) aparecerá tanto en las zonas de anotación como en calcomanías especiales colocadas en los cascos de los jugadores en todos los encuentros del fin de semana. La liga también confirmó que este mensaje, junto con “It Takes All of Us” (“Todos nos necesitamos”), estará presente en zonas de anotación opuestas durante el próximo Super Bowl LX. Para los partidos de campeonato de conferencia, los equipos locales serán los encargados de seleccionar las plantillas que se utilizarán en el campo.

Desde la NFL explicaron que esta iniciativa busca reforzar valores asociados al respeto, la empatía y la unidad, en una fecha significativa como el Día de Martin Luther King Jr., que se conmemora el lunes siguiente a la ronda divisional.

Un mensaje con continuidad en la liga

“El mensaje del Dr. King sigue guiando nuestra presencia en momentos importantes de la liga”, afirmó Anna Isaacson, vicepresidenta sénior de responsabilidad social de la NFL. “‘Elige el amor’ se ha convertido en un mensaje importante y ampliamente aceptado por nuestros equipos porque refleja los valores que defendió el Dr. King: dignidad, empatía y compromiso con nuestra humanidad compartida. Presentarlo en la Ronda Divisional y de nuevo en el Super Bowl LX refleja esa relevancia continua”.

La frase “Choose Love” fue introducida por primera vez en 2022, cuando los Buffalo Bills la adoptaron como un mensaje de unión para su comunidad tras un tiroteo masivo ocurrido en esa ciudad del estado de Nueva York. A partir de ese momento, la consigna fue asumida de forma más amplia por distintos equipos de la NFL y se utilizó también en el Super Bowl del año pasado, disputado poco después de un ataque ocurrido en Nueva Orleans.

Durante las últimas seis temporadas, la liga ha incorporado mensajes de justicia social en los campos de juego. A lo largo de la temporada regular, los equipos han tenido la posibilidad de mostrar un mensaje de su elección en la zona de anotación en cada partido como local. Las opciones disponibles han sido “End Racism” (“Acabar con el racismo”), “Stop Hate” (“Detener el odio”), “Choose Love” (“Elige el amor”) e “Inspire Change” (“Inspirar el cambio”). En todos los encuentros, la zona de anotación opuesta incluyó el mensaje “It Takes All of Us”.

De cara al fin de semana previo al Día de Martin Luther King Jr., la NFL decidió unificar el mensaje y utilizar “Choose Love” en todos sus partidos, reforzando así el homenaje al legado del líder histórico y subrayando el compromiso de la liga con los valores que promovió a lo largo de su vida.



