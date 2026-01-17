Leeds United frenó en seco la marcha invicta del Fulham de Raúl Jiménez: 1-0

El delantero de la selección de México, Raúl Jiménez y el Fulham fallaron en su intento de sumar su séptimo juego invicto en la Premier League al caer 1-0 en la cancha del Leeds United en un resultado donde el cuadro local logró resolver el encuentro en los últimos minutos.

Una derrota que cae como balde agua fría para “The Cottagers”, porque el partido no obstante ser de visitante englobaba menos complejidad que algunos otros encuentros para la oncena del “Lobo Mexicano”, pero al final la falta de poder ofensivo y las distracciones hicieron mella en el equipo dirigido por el portugués Marco Silva.

El gol de la derrota para “The Whites” fue anotado por el alemán en la agonía del encuentro, como lo demuestra en el minuto 90+1, dejando tirados en el camino a la escuadra donde presta sus servicios el mexicano Raúl Jiménez.

El mérito del Leeds United fue controlar en la mayoría de ocasiones las intentonas de Jiménez, como la de la segunda mitad cuando en el minuto 69 con un remate de pierna derecha que se marchó desviado, antes de ser sustituido en el minuto 87 por Jonah Kusi-Asare.

Leeds United sabía de la peligrosidad de Jiménez y lo secó totalmente para de esta forma tener las opciones de poder aspirar a la victoria, como resultó finalmente con el gol del germano en los minutos finales del cotejo.

El juego se tornó trabado en la primera mitad y con constantes interrupciones debido a las faltas cometidas por ambos equipos, en donde el “Lobo Mexicano” y Harry Wilson encabezaron las primeras incursiones de “The Cottagers”, mientras que del otro lado Noah Okafor y Dominic Calvert-Lewin intentaron sin éxito superar a la defensa visitante.

La intensidad de las acciones hizo que el árbitro tuviera constante trabajo con tarjetas amarillas a Timothy Castagne, Sasa Lukic y Ethan Ampadu antes de que los jugadores se retiraran a los vestuarios con el marcador sin movimiento.

Para la segunda mitad el Fulham tuvo muchos problemas por las molestias físicas de varios de sus jugadores que les impidieron mantener el ritmo en busca de la victoria, mientras que por el Leeds United su constancia tuvo dividendos cuando en el minuto 90+1 Nmecha aprovechó un balón dentro del área para rematar de pierna derecha y marcar el único gol del compromiso

Con este resultado, el equipo de la capital de Inglaterra le dice adiós a una importante racha de seis partidos sin conocer la derrota en su torneo doméstico. Luego de caer contra el Crystal Palace el pasado 7 de diciembre, vino una alternancia de triunfos y empates contra clubes como el Burnley, Nottingham Forest, West Ham, Crystal Palace, Liverpool y Chelsea.

El próximo partido de Jiménez con el Fulham en la Premier League será contra el Brighton, el sábado 24 de enero, pero después tendrá enfrente un compromiso de alto octanaje contra el Manchester United que está sufriendo una transformación con el cambio de entrenador en la persona de Michael Carrick que en su debut sorprendió a los Citizens dirigidos por Pep Guardiola.

