Nominan a Eiza González a los Golden Raspberry, que celebran lo malo del cine

La actriz mexicana Eiza González se encuentra en un momento profesional paradójico. Mientras continúa su ascenso en la industria cinematográfica internacional con participaciones en franquicias de alto perfil, recibió una nominación a los Golden Raspberry Awards (Razzies) 2026 en la categoría de ‘Peor Actriz de Reparto’ por su interpretación en ‘La fuente de la juventud’.

La inclusión de González en la lista de los Razzies —premios satíricos que destacan lo peor del cine anual— llamó la atención por coincidir con un período de consolidación de su carrera en Hollywood.

En los últimos años, la intérprete ha mantenido una presencia constante en producciones internacionales, reforzando su posicionamiento dentro de la industria.

La película que motivó la nominación, ‘La fuente de la juventud’, dirigida por Guy Ritchie, no logró cumplir las expectativas ni en taquilla ni en recepción crítica.

En la cinta —que se estrenará el próximo 23 de mayo en Apple TV+— González interpreta a Charlotte Purdue, una curadora de museo que se embarca en una aventura junto a su hermano, encarnado por John Krasinski, en una historia que explora el deseo humano de desafiar el tiempo.

Competencia en una categoría polémica

En la categoría de Peor Actriz de Reparto, Eiza González compite con:

Anna Chlumsky (Bride Hard)

Gal Gadot (Blancanieves)

Amara Okereke (Tierras perdidas)

Isis Valverde (Alarum)

La presencia de actrices con trayectorias consolidadas, e incluso ganadoras de premios Oscar, en las listas de los Razzies subraya el carácter irónico y provocador de estos galardones, creados como sátira de la temporada de premios cinematográficos.

Los organizadores de los Razzies han insistido históricamente en que sus nominaciones no representan un juicio definitivo sobre la carrera de los actores, sino una evaluación puntual de decisiones creativas, guiones y resultados de una producción específica. En ese sentido, la nominación de González se limita a su desempeño en esta película en particular y no a su trayectoria completa.

La polémica generada por esta nominación contrasta con las reflexiones recientes de la actriz sobre los temas centrales de la película. Durante la promoción del filme, González habló sobre el paso del tiempo y la obsesión por la juventud, expresando incluso su deseo de convertirse en madre en el futuro.

“Es algo que me encantaría en algún momento de mi vida, cuando sea el momento correcto”, declaró. “Siento que es caer en la tentación, no creo que una de las cosas de valor sea la juventud… Lo último que querría hacer es ser joven otra vez porque creo que he aprendido tanto a través de los años“.

La ceremonia de los Razzies 2026 se realizará, como es tradición, días antes de los Premios Oscar, funcionando como un contrapunto crítico dentro del ecosistema cinematográfico.

Seguir leyendo: