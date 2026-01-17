SeaWorld Orlando sube el volumen en 2026: conciertos, grandes artistas y comida internacional

Si 2026 estaba pidiendo un plan imperdible en Florida Central, SeaWorld Orlando acaba de responder con fuerza. El parque anunció la programación musical más ambiciosa de su historia dentro del Seven Seas Food Festival, una combinación explosiva de conciertos en vivo, gastronomía internacional y experiencias al aire libre que promete marcar la temporada.

Con fechas seleccionadas del 31 de enero al 17 de mayo, el festival ofrecerá más de 30 conciertos completos incluidos con la entrada al parque, una propuesta que mezcla artistas consagrados, ídolos de distintas generaciones y nuevos nombres que dominan los rankings actuales.

“Este es el programa de conciertos más grande y diverso que hemos presentado como parte del Seven Seas Food Festival”, aseguró Jon Peterson, presidente de SeaWorld Orlando. “Con artistas de éxito, clásicos del pasado y todos los shows incluidos con la entrada, ofrecemos una de las mejores opciones de entretenimiento en Florida Central”.

Un arranque potente y una grilla para todos los gustos

La serie 2026 arranca a lo grande el 31 de enero con Flo Rida, y a partir de ahí despliega una lista que atraviesa décadas y estilos. Entre los nombres confirmados figuran Boyz II Men, The Beach Boys, Trace Adkins, The Fray, Omar Courtz, Gene Simmons, Fitz and the Tantrums, Smash Mouth, Ying Yang Twins, Soulja Boy y la gira Pop 2000, presentada por Chris Kirkpatrick de NSYNC, entre muchos otros.

El escenario perfecto para disfrutar buena música en Seven Seas Orlando 2026 Crédito: Sea World | Cortesía

El resultado es una grilla que abarca seis décadas de música, desde los años 60 hasta la actualidad, y cruza géneros como pop, hip-hop, rap, country, rock clásico, alternativo, hard rock, punk, música cristiana y latina. Una apuesta clara por atraer tanto a quienes buscan nostalgia como a los fans de los sonidos actuales.

Más que conciertos: comida, cultura y experiencias

El Seven Seas Food Festival no es solo música. Es la celebración gastronómica insignia de SeaWorld Orlando, con más de 25 mercados internacionales inspirados en sabores de todo el mundo. A lo largo de la temporada, el parque irá sumando platos y bebidas especiales por tiempo limitado, lo que convierte cada visita en una experiencia diferente.

La propuesta está pensada para recorrer sin apuro, probar nuevos sabores cada fin de semana y combinar conciertos en vivo con paseos, atracciones y entretenimiento para toda la familia.

Conciertos incluidos y opción de asientos reservados

Todos los shows se realizarán en el Bayside Stadium y están incluidos con la entrada al parque, un diferencial clave frente a otros festivales. Para quienes buscan una experiencia más cómoda, SeaWorld también ofrece asientos reservados en tres niveles, con ubicaciones premium y distinta cercanía al escenario. Los cupos son limitados y varían según la fecha.

Las montañas rusas de SeaWorld son increíbles y hay opciones para todas las edades

Cartel de conciertos y artistas destacados

31 de enero | Flo Rida

1 de febrero | Saliva

7 de febrero | Bow Wow

14 de febrero | The Click Five

15 de febrero | Warrant

20 de febrero | Jefferson Starship

21 de febrero | Omar Courtz

22 de febrero | Pop 2000 Tour – Presentado por Chris Kirkpatrick de NSYNC, con O-Town, Ryan Cabrera y LFO

27 de febrero | Ying Yang Twins y Paul Wall

28 de febrero | Gene Simmons

6 de marzo | Smash Mouth

7 de marzo | Maddie y Tae

8 de marzo | I Love The 90s: Tone Loc, Rob Base, Young MC, Color Me Badd

14 de marzo | Connor Price

15 de marzo | Tiffany, Bow Wow Wow y Animotion

21 de marzo | All-4-One

22 de marzo | The Beach Boys

27 de marzo | Soulja Boy y Baby Bash

28 de marzo | Fitz and the Tantrums

4 de abril | Brett Young

10 de abril | Chris Janson

11 de abril | Invitado sorpresa – Por anunciar

12 de abril | The Fray

17 de abril | Uncle Kracker

18 de abril | Trace Adkins

25 de abril | Invitado Sorpresa – Por Anunciar

26 de abril | Boyz II Men

1 de mayo | Invitado Sorpresa – Por Anunciar

2 de mayo | Invitado Sorpresa – Por Anunciar

9 de mayo | Grupo Manía

16 de mayo | Proyecto Uno

17 de mayo | Invitado Sorpresa – Por Anunciar

Todos los conciertos se llevan a cabo a las 7 pm en el Bayside Stadium. Próximamente se anunciarán más artistas y fechas de conciertos. Más información sobre fechas, artistas y compra de asientos está disponible en SeaWorldOrlando.com.

Por qué este festival marca la diferencia en 2026

Con una programación musical histórica, una oferta gastronómica en constante cambio y conciertos incluidos con la entrada, el Seven Seas Food Festival se posiciona como uno de los planes más completos de Florida Central para residentes y turistas. Música, comida y entretenimiento se combinan en un solo lugar, durante casi cuatro meses, para transformar cada visita en un evento.

Si buscas un motivo para volver a SeaWorld Orlando en 2026, este festival ya lo puso sobre la mesa (y subió el volumen).

Puedes ver:

¡Atención residentes! Disney World lanza ofertas irresistibles: parques desde $64 y nuevos beneficios en 2026

SeaWorld Orlando regala cerveza en enero 2026 (el detalle que pocos conocen)

¡A disfrutar del agua! Disney World lanza nuevos pases y beneficios exclusivos para sus parques acuáticos