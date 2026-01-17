SeaWorld Orlando sube el volumen en 2026: conciertos, grandes artistas y comida internacional
Festival Seven Seas de SeaWorld Orlando suma conciertos históricos y gastronomía internacional en 2026, con shows incluidos y artistas de varias generaciones.
Si 2026 estaba pidiendo un plan imperdible en Florida Central, SeaWorld Orlando acaba de responder con fuerza. El parque anunció la programación musical más ambiciosa de su historia dentro del Seven Seas Food Festival, una combinación explosiva de conciertos en vivo, gastronomía internacional y experiencias al aire libre que promete marcar la temporada.
Con fechas seleccionadas del 31 de enero al 17 de mayo, el festival ofrecerá más de 30 conciertos completos incluidos con la entrada al parque, una propuesta que mezcla artistas consagrados, ídolos de distintas generaciones y nuevos nombres que dominan los rankings actuales.
“Este es el programa de conciertos más grande y diverso que hemos presentado como parte del Seven Seas Food Festival”, aseguró Jon Peterson, presidente de SeaWorld Orlando. “Con artistas de éxito, clásicos del pasado y todos los shows incluidos con la entrada, ofrecemos una de las mejores opciones de entretenimiento en Florida Central”.
Un arranque potente y una grilla para todos los gustos
La serie 2026 arranca a lo grande el 31 de enero con Flo Rida, y a partir de ahí despliega una lista que atraviesa décadas y estilos. Entre los nombres confirmados figuran Boyz II Men, The Beach Boys, Trace Adkins, The Fray, Omar Courtz, Gene Simmons, Fitz and the Tantrums, Smash Mouth, Ying Yang Twins, Soulja Boy y la gira Pop 2000, presentada por Chris Kirkpatrick de NSYNC, entre muchos otros.
El resultado es una grilla que abarca seis décadas de música, desde los años 60 hasta la actualidad, y cruza géneros como pop, hip-hop, rap, country, rock clásico, alternativo, hard rock, punk, música cristiana y latina. Una apuesta clara por atraer tanto a quienes buscan nostalgia como a los fans de los sonidos actuales.
Más que conciertos: comida, cultura y experiencias
El Seven Seas Food Festival no es solo música. Es la celebración gastronómica insignia de SeaWorld Orlando, con más de 25 mercados internacionales inspirados en sabores de todo el mundo. A lo largo de la temporada, el parque irá sumando platos y bebidas especiales por tiempo limitado, lo que convierte cada visita en una experiencia diferente.
La propuesta está pensada para recorrer sin apuro, probar nuevos sabores cada fin de semana y combinar conciertos en vivo con paseos, atracciones y entretenimiento para toda la familia.
Conciertos incluidos y opción de asientos reservados
Todos los shows se realizarán en el Bayside Stadium y están incluidos con la entrada al parque, un diferencial clave frente a otros festivales. Para quienes buscan una experiencia más cómoda, SeaWorld también ofrece asientos reservados en tres niveles, con ubicaciones premium y distinta cercanía al escenario. Los cupos son limitados y varían según la fecha.
Cartel de conciertos y artistas destacados
- 31 de enero | Flo Rida
- 1 de febrero | Saliva
- 7 de febrero | Bow Wow
- 14 de febrero | The Click Five
- 15 de febrero | Warrant
- 20 de febrero | Jefferson Starship
- 21 de febrero | Omar Courtz
- 22 de febrero | Pop 2000 Tour – Presentado por Chris Kirkpatrick de NSYNC, con O-Town, Ryan Cabrera y LFO
- 27 de febrero | Ying Yang Twins y Paul Wall
- 28 de febrero | Gene Simmons
- 6 de marzo | Smash Mouth
- 7 de marzo | Maddie y Tae
- 8 de marzo | I Love The 90s: Tone Loc, Rob Base, Young MC, Color Me Badd
- 14 de marzo | Connor Price
- 15 de marzo | Tiffany, Bow Wow Wow y Animotion
- 21 de marzo | All-4-One
- 22 de marzo | The Beach Boys
- 27 de marzo | Soulja Boy y Baby Bash
- 28 de marzo | Fitz and the Tantrums
- 4 de abril | Brett Young
- 10 de abril | Chris Janson
- 11 de abril | Invitado sorpresa – Por anunciar
- 12 de abril | The Fray
- 17 de abril | Uncle Kracker
- 18 de abril | Trace Adkins
- 25 de abril | Invitado Sorpresa – Por Anunciar
- 26 de abril | Boyz II Men
- 1 de mayo | Invitado Sorpresa – Por Anunciar
- 2 de mayo | Invitado Sorpresa – Por Anunciar
- 9 de mayo | Grupo Manía
- 16 de mayo | Proyecto Uno
- 17 de mayo | Invitado Sorpresa – Por Anunciar
Todos los conciertos se llevan a cabo a las 7 pm en el Bayside Stadium. Próximamente se anunciarán más artistas y fechas de conciertos. Más información sobre fechas, artistas y compra de asientos está disponible en SeaWorldOrlando.com.
Por qué este festival marca la diferencia en 2026
Con una programación musical histórica, una oferta gastronómica en constante cambio y conciertos incluidos con la entrada, el Seven Seas Food Festival se posiciona como uno de los planes más completos de Florida Central para residentes y turistas. Música, comida y entretenimiento se combinan en un solo lugar, durante casi cuatro meses, para transformar cada visita en un evento.
Si buscas un motivo para volver a SeaWorld Orlando en 2026, este festival ya lo puso sobre la mesa (y subió el volumen).
