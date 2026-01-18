Aumento de precios en medicamentos: ¿Cuánto más pagarás en 2026?

De acuerdo con datos publicados por 46brooklyn Research, una organización sin fines de lucro dedicada a la fijación de precios de medicamentos, se conoció que para este 2026 algunas compañías farmacéuticas aumentarán los precios hasta un 4% de al menos 850 medicamentos.

Según el informe, el inicio del año estuvo marcado por precios más elevados en ciertos fármacos, incluyendo la vacuna COVID-19 y Ozempic, pese a las presiones del Ejecutivo para que dichos medicamentos fueran más asequibles a los consumidores estadounidenses. Los nuevos costos se ajustaron desde el pasado 9 de enero.

Pese a los aumentos, la directora de políticas de medicamentos recetados de AARP, Leigh Purvis señaló que, esta es una medida que se realiza anualmente y que estos nuevos precios son inferiores a los de hace una década, cuando los incrementos alcanzaban hasta el 10%.

Además, Purvis destaca que dichos precios de lista no son precisamente los que suelen pagar los consumidores en las farmacias o por las recetas médicas, ya que también se determina por otros factores como: descuentos, copagos de seguros, reembolsos, deducibles, entre otros.

Por su parte, la empresa farmacéutica estadounidense, Pfizer, destacó en un comunicado que “el modesto aumento es necesario para respaldar las inversiones que nos permiten seguir descubriendo y entregando nuevos medicamentos, así como abordar el aumento de costos en todo nuestro negocio”, afirmó.

Pese a los aumentos, los esfuerzos federales por impedirlos continúan, con el objetivo además de que los afiliados a programas como Medicare ahorren en sus compras hasta un 50%; no obstante, Diederik Stadig, economista de salud y tecnología de ING Research expresó que “los acuerdos que la administración Trump cerró con las farmacéuticas no cambian los fundamentos del sistema. Son una solución temporal para una parte muy pequeña del mercado”, dijo.

