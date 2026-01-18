Condenan a 20 años de prisión a hombre que dejó ciega a una bebé en Montana

Un hombre del estado de Montana fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable de agresión agravada contra una bebé de 13 meses a la que dejó ciega y con daño cerebral permanente mientras se encontraba bajo su cuidado.

El acusado, Adam Paul Walker, de 43 años, recibió la sentencia el jueves en un tribunal del condado de Yellowstone por un ataque ocurrido en 2018. Aunque se declaró inocente, los jueces consideraron probadas las evidencias de que sacudió violentamente a la niña, provocándole lesiones graves que requirieron su ingreso en cuidados intensivos.

Lesiones compatibles con síndrome del bebé sacudido

Walker cuidaba a la menor mientras su madre se encontraba fuera. No era el padre de la niña, pero mantenía una relación conflictiva con la madre, según se expuso durante el juicio. Fue la propia madre quien notó que su hija presentaba heridas graves tras dejarla bajo su custodia.

Cuando Walker llamó al 911, afirmó que la bebé respiraba lentamente y tenía una mirada “aturdida”. Posteriormente, aseguró que la niña se había caído y golpeado la cabeza, una versión que fue descartada por los médicos.

Especialistas del hospital de Billings señalaron que la menor presentaba signos claros del síndrome del bebé sacudido, y que las lesiones no podían atribuirse a una caída accidental, una condición médica previa ni a una forma razonable de disciplina.

Daños irreversibles y pérdida total de la visión

La niña sobrevivió, pero perdió prácticamente toda la visión y sufrió un daño cerebral severo. A casi una década de los hechos, continúa sometiéndose a terapias físicas y ocupacionales frecuentes.

“Su cerebro quedó completamente dañado. Sus ojos quedaron tan dañados que perdió la vista”, declaró ante el tribunal la fiscal Dean, quien subrayó que Walker retrasó el tratamiento adecuado al no decir la verdad sobre lo ocurrido.

“Ella nunca será la persona que nació para ser debido a lo que el acusado le hizo”, afirmó.

Alcohol, insultos y condena final

Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Walker conducía bajo los efectos del alcohol cuando se dirigía al hospital. También trascendió que se refirió a la menor con expresiones como “perro” y “niño diablo”, y que incluso deletreó de forma ofensiva el nombre de la niña ante personal médico, aunque su defensa aseguró que se refería a la madre.

El abogado de Walker solicitó una sentencia suspendida alegando que su cliente padece trastorno de estrés postraumático derivado de su servicio en la Fuerza Aérea, petición que fue rechazada.

Walker cumplirá 20 años en la Prisión Estatal de Montana, con cinco años suspendidos por el cargo de agresión agravada, además de un día adicional de prisión por conducir bajo los efectos del alcohol. Salió del tribunal esposado tras conocerse la sentencia.

