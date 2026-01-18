UE convocará cumbre de emergencia por amenaza arancelaria de Trump sobre Groenlandia

Los dirigentes de los países de la Unión Europea (UE) se reunirán “en los próximos días” para coordinar su respuesta a las amenazas de aranceles de Donald Trump debido a la pugna por Groenlandia, anunció este domingo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

“Dada la importancia de los últimos acontecimientos y con el fin de mejorar la coordinación, decidí convocar una reunión extraordinaria del Consejo Europeo”, anunció el funcionario en redes sociales.

Costa afirmó que sus consultas con los Estados miembro sobre las recientes tensiones en torno a Groenlandia habían dejado claro que los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y serían incompatibles con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos.

Tensiones también involucran a la OTAN

Asimismo, señaló que la UE estaba preparada para defenderse frente a cualquier forma de coerción. Sin embargo, afirmó que el bloque desea seguir trabajando de manera constructiva con Washington y que hay un interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico.

La reunión contará con la participación de los jefes de Estado y de gobierno de la UE y se produce después de que Trump anunciara el sábado que impondría un arancel de 10% a los bienes procedentes de ocho países europeos a partir del 1 de febrero, que aumentaría a 25% desde el 1 de junio si no se logra la “compra completa y total” de Groenlandia.

Los ocho países (Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Noruega) son miembros de la OTAN. El secretario general de la alianza militar Mark Rutte se reunirá el lunes con ministros de Groenlandia y Dinamarca para tratar la disputa.

Sigue leyendo:

• Vance pide a Europa tomar en serio la seguridad de Groenlandia; advierte que Trump “tomará medidas”

• “Invadir Groenlandia sería una estupidez descomunal”, afirma el senador republicano John Kennedy

• Dónde queda y quiénes viven en Groenlandia, territorio del que Trump quiere apoderarse