Venus Williams marca récord en el Australian Open pero cae eliminada

A los 45 años, Venus Williams volvió a escribir una página singular en la historia del tenis. La estadounidense, siete veces campeona de torneos de Grand Slam, se convirtió en la jugadora de mayor edad en disputar el cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, aunque su regreso terminó con una derrota en la primera ronda frente a la serbia Olga Danilovic.

Williams, ubicada en el puesto 576 del ranking mundial y presente en Melbourne gracias a una invitación especial, estuvo muy cerca de prolongar su aventura. El partido se le escapó tras más de dos horas de juego y un desenlace inesperado: Danilovic se impuso por 6-7 (5), 6-3 y 6-4, luego de revertir un 0-4 en el tercer set. La serbia logró el quiebre clave en un extenso penúltimo juego y encadenó seis juegos consecutivos para sellar la remontada.

“Fue una increíble experiencia en la cancha hoy”, dijo Williams tras el encuentro, retirándose con una sonrisa y saludando al público que la ovacionó en el estadio.

Un récord histórico y una actuación que dejó sensaciones positivas

Con su aparición en la primera ronda, Venus superó la marca que pertenecía a la japonesa Kimiko Date, quien había competido en Melbourne a los 44 años en 2015. El dato no fue menor en una carrera marcada por la longevidad y la resiliencia. “Estoy realmente orgullosa de mi esfuerzo hoy porque estoy jugando mejor con cada partido, llegando a los lugares a los que quiero llegar”, afirmó la estadounidense. “Ahora mismo, solo tengo que seguir adelante y trabajar en mí misma y trabajar para controlar mis errores”.

Williams también explicó que el proceso forma parte de una readaptación competitiva. “Esas son cosas, también, que vienen con jugar partidos adicionales… todas esas cosas que todavía estoy aprendiendo. Es un poco raro, pero es súper emocionante haber jugado tan bien y ponerme en esa posición y llegar muy cerca”, agregó.

El Abierto de Australia tiene un significado especial en su trayectoria. Tenía apenas 17 años cuando debutó en Melbourne Park en 1998, torneo en el que alcanzó los cuartos de final. Esta fue su participación número 22 en Australia, país donde nunca logró el título, aunque disputó dos finales, ambas perdidas frente a su hermana Serena, en 2003 y 2017.

Venus llegó a Melbourne acompañada por su esposo, el actor Andrea Preti, con quien se casó en diciembre. En lo deportivo, su intención iba más allá de romper el récord de edad: aspiraba a seguir avanzando en el cuadro y soñar con un eventual cruce ante Coco Gauff en rondas posteriores.

Tras la derrota, la estadounidense evitó hablar de un posible retiro. “Pensaré en mi futuro cuando toque. Ahora juego el dobles y me centro en eso”, aseguró. “Estoy centrada en el torneo. Mi objetivo es el dobles y ahí está mi mente”.

Williams reconoció el esfuerzo de su rival y el apoyo del público. “Fue especial, un partido increíble. El ambiente y el empuje de la gente me ayudó. Olga Danilovic tuvo algo de suerte, pero eso es parte del deporte. También jugó muy bien”, señaló. Pese a la eliminación, Venus fue despedida con una fuerte ovación, reflejo del respeto que aún genera una leyenda que, a los 45 años, sigue encontrando motivos para competir.



