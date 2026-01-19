Cómo recuperar fotos borradas por error

Borrar una foto importante por accidente es una situación común y angustiante. Ya sea un recuerdo familiar, un documento o una imagen de trabajo, la buena noticia es que en muchos casos sí es posible recuperar fotos borradas del teléfono, siempre que se actúe a tiempo y se utilicen las herramientas adecuadas. El resultado depende del sistema operativo, del tiempo transcurrido y de si los datos han sido sobrescritos.

¿Qué ocurre cuando borras una foto del celular?

Cuando eliminas una imagen, puede que el teléfono no la borre de inmediato de forma definitiva. En la mayoría de los casos, el archivo se mueve primero a una papelera temporal o queda marcado como “espacio disponible” en la memoria. Esto significa que la foto puede recuperarse mientras no haya sido reemplazada por nuevos datos.

Por eso, uno de los errores más comunes es seguir usando el teléfono de forma intensiva después del borrado, lo que reduce las posibilidades de recuperación.

Revisa la papelera o carpeta de eliminados

El primer paso siempre debe ser revisar la papelera del sistema:

En teléfonos Android, la mayoría de las apps de galería tienen una carpeta llamada “Papelera”, “Eliminados” o “Borrados recientemente”.

En iPhone, las fotos eliminadas se guardan durante 30 días en la carpeta “Eliminadas” dentro de la app Fotos.

Si la imagen está allí, basta con seleccionarla y restaurarla. Esta opción es la más sencilla y no requiere aplicaciones externas.

Recupera fotos desde la copia de seguridad

Si la papelera ya fue vaciada, el siguiente recurso es la copia de seguridad:

En Android, revisa si tienes respaldo activo en Google Fotos o en la cuenta de Google.

En iPhone, verifica si existe una copia reciente en iCloud o en una copia local hecha desde una computadora.

Al restaurar una copia de seguridad, es importante tener en cuenta que el teléfono volverá al estado que tenía en la fecha del respaldo, lo que puede implicar la pérdida de datos más recientes.

Usa aplicaciones de recuperación de datos

Cuando no hay copia de seguridad disponible, existen aplicaciones especializadas en recuperación de datos. Estas herramientas escanean la memoria del dispositivo en busca de archivos que aún no han sido sobrescritos.

En Android, este tipo de apps suele funcionar mejor si el teléfono tiene acceso avanzado al sistema. En iPhone, generalmente requieren conexión a una computadora. Es fundamental descargar estas aplicaciones solo desde fuentes confiables y revisar permisos y valoraciones antes de usarlas.

Recuperar fotos desde una tarjeta SD

Si el teléfono utiliza tarjeta SD y las fotos estaban almacenadas allí, las probabilidades de recuperación aumentan. En este caso, se recomienda retirar la tarjeta y usar un programa de recuperación en una computadora.

Al no estar integrada directamente al sistema del teléfono, la tarjeta SD suele conservar los datos por más tiempo, siempre que no se hayan escrito nuevos archivos sobre ella.

Errores que reducen las posibilidades de recuperación

Algunas acciones pueden hacer que la recuperación sea imposible. Instalar muchas aplicaciones, grabar videos, tomar nuevas fotos o reiniciar el sistema varias veces aumenta el riesgo de sobrescritura. También es un error realizar múltiples intentos con diferentes apps sin criterio, ya que esto puede dañar los datos restantes.

Actuar con rapidez y usar un solo método confiable es clave.

Cómo evitar perder fotos en el futuro

La mejor forma de evitar este problema es la prevención. Activar copias automáticas en la nube, revisar antes de borrar archivos y mantener respaldos periódicos reduce casi por completo el riesgo de pérdida definitiva.

Además, organizar las fotos en carpetas y eliminar duplicados con cuidado ayuda a evitar borrados accidentales.

Recuperar fotos borradas del teléfono es posible en muchos casos, pero el tiempo y la forma de actuar marcan la diferencia entre un recuerdo recuperado y una pérdida permanente.

