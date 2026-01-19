Kourtney Kardashian reveló que tiene tres años sin beber alcohol

En una revelación que sorprendió a sus seguidores, Kourtney Kardashian confesó que lleva tres años sin consumir una sola gota de alcohol. La estrella de The Kardashians compartió la noticia de manera casual a través de sus redes sociales, marcando un hito significativo en su constante búsqueda de un estilo de vida equilibrado y saludable.

El anuncio se produjo durante la celebración del lanzamiento de un nuevo sabor de la marca de palomitas de maíz de su hermana Khloé, Khloud. A través de sus historias de Instagram, la empresaria de 46 años mostró un video donde recibía una atención especial: un “mocktail” de ginebra (un cóctel sin alcohol) para acompañar su botana de trufa y cheddar blanco.

“Definitivamente les dije que no he bebido alcohol en 3 años”, escribió Kourtney para acompañar el video con la frase “Fancy Friday” (Viernes elegante).

Al finalizar el video, la fundadora de la plataforma de bienestar Poosh levantó su copa y exclamó: “¡Salud!”, demostrando que se puede brindar con la misma alegría utilizando alternativas sin alcohol.

Un cambio de vida integral

Este periodo de sobriedad, que habría comenzado en algún momento de 2022, coincide con etapas fundamentales en la vida reciente de la mayor de las hermanas Kardashian: su matrimonio con el baterista de Blink-182, Travis Barker, y el nacimiento de su hijo menor, Rocky Thirteen.

Cabe destacar que Travis Barker ha sido un ejemplo de sobriedad durante más de 17 años, tras sobrevivir a un trágico accidente aéreo en 2008.

Kourtney ha expresado anteriormente cómo su esposo la inspira a ser “una mejor persona”, y este compromiso con la sobriedad parece ser un paso más en esa evolución conjunta hacia la salud física y mental.

Con este anuncio, Kourtney se une a una creciente lista de celebridades que optan por dejar el alcohol para mejorar su calidad de vida.

Seguir leyendo:

· Kourtney Kardashian calla especulaciones sobre su vientre: ‘Vivo mi mejor vida’

· Kourtney Kardashian revela que no envía a sus hijos a la escuel

· Kourtney Kardashian rompe el silencio ante los rumores de paternidad de su hijo de 15 años