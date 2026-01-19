Lanzan convocatoria histórica para exigir derechos políticos plenos de mexicanos en el extranjero

En un momento clave para el futuro de la democracia mexicana, personas mexicanas que viven fuera del país, junto con organizaciones comunitarias, académicas y sociales, lanzaron una convocatoria abierta, plural y no partidista para exigir el reconocimiento pleno, permanente y estructural de los derechos políticos de la ciudadanía mexicana en el extranjero.

La convocatoria es impulsada por la organización Fuerza Migrante, pero sus promotores subrayan que se trata de un esfuerzo colectivo surgido desde la propia comunidad migrante. “La iniciativa surge desde la comunidad, no desde una sola organización, y convoca a todas y todos los mexicanos que viven fuera de México y mantienen vínculos familiares, sociales, económicos y culturales con el país, independientemente de su afiliación política, institucional u organizativa”, explicó la organización.

El llamado se articula en torno a la iniciativa ciudadana “Derechos Políticos Sin Fronteras”, la cual plantea que residir fuera del territorio nacional no debe limitar ni condicionar el ejercicio de derechos políticos fundamentales. En ese sentido, las y los convocantes demandan que la reforma electoral actualmente en discusión en México incorpore de manera explícita y permanente a la comunidad mexicana migrante como parte integral de la nación.

La iniciativa “Derechos Políticos Sin Fronteras” se inscribe en una lucha más amplia por la ampliación de derechos para personas migrantes, refugiadas y apátridas, quienes enfrentan barreras legales y discriminación pese a su contribución económica, social y cultural. Este enfoque busca avanzar hacia una ciudadanía más inclusiva y una democracia con alcance global, en sintonía con el trabajo de organizaciones como Sin Fronteras IAP y Democracy Without Borders, que promueven la participación política sin importar el origen o estatus migratorio.

De acuerdo con Fuerza Migrante, México cuenta con una de las comunidades migrantes más grandes del mundo. Millones de personas mexicanas viven y trabajan fuera del país, contribuyen de manera decisiva a la economía, al desarrollo local y a la cohesión social, y mantienen lazos constantes con sus comunidades de origen.

No obstante, la organización señala que el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía mexicana en el exterior sigue siendo limitado, fragmentado y, en muchos casos, condicionado. Si bien el voto desde el extranjero ha registrado avances graduales en los últimos años, la representación política de quienes viven fuera de México continúa siendo frágil, temporal y dependiente de los partidos políticos, sin un reconocimiento constitucional pleno que garantice su continuidad y efectividad.

Las y los convocantes sostienen que la ciudadanía mexicana no termina en la frontera, que los derechos políticos no deben depender del lugar de residencia y que la democracia mexicana permanece incompleta sin la voz de su población en el exterior.

La inclusión plena de la comunidad mexicana migrante en la reforma electoral, señalan, tendría un impacto profundo en un contexto internacional marcado por discursos y prácticas de xenofobia, criminalización y exclusión, particularmente en Estados Unidos, donde millones de personas mexicanas enfrentan políticas restrictivas, estigmatización pública y vulneración sistemática de derechos.

Reconocer a la diáspora mexicana como sujeto político pleno enviaría un mensaje claro: que el Estado mexicano no abandona a su ciudadanía fuera del país, que la dignidad y la participación democrática no están condicionadas por fronteras ni por narrativas de odio, y que fortalecer los derechos políticos de las personas migrantes contribuye a proteger su voz, su identidad y su sentido de pertenencia nacional.

Los firmantes de la convocatoria enfatizan que esta no pertenece a ninguna organización en particular, no responde a intereses partidistas ni electorales y no busca protagonismos ni representaciones excluyentes. Se trata, afirman, de un llamado colectivo en el que personas y organizaciones participan en igualdad de condiciones para exigir la ampliación de derechos.

Finalmente, las y los convocantes reconocen que el debate actual sobre la Reforma Electoral representa una oportunidad histórica y hacen un llamado al Estado mexicano para que escuche e incorpore de manera directa y continua a su ciudadanía en el exterior, sin la intermediación de partidos políticos, y garantice que cualquier avance sea resultado de un diálogo amplio, incluyente y transparente.

La convocatoria está abierta a personas mexicanas residentes en el extranjero, organizaciones comunitarias, colectivos migrantes, profesionistas, defensoras y defensores de derechos humanos, así como artistas, comunicadores y creadores de contenido de origen mexicano que viven fuera de México.

