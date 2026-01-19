Más de 50 millones de personas en alerta por frío intenso y nieve en EE.UU.

Una masa de aire ártico procedente de Canadá hará caer las temperaturas esta semana en amplias zonas de Estados Unidos, desde el Alto Medio Oeste hasta el Noreste, según los pronósticos meteorológicos.

En combinación con fuertes vientos, se esperan temperaturas bajo cero este lunes en ciudades como Minneapolis, Chicago e Indianápolis, mientras que en Nueva York la sensación térmica podría descender a un solo dígito el martes debido al frío extremo.

Más de 50 millones de personas bajo alerta invernal

Más de 50 millones de personas ya se encontraban bajo alertas por clima invernal la tarde del domingo, luego de que se registraran nevadas durante el fin de semana desde Maine hasta Florida.

El sistema invernal que afecta a la Costa Este provocó más de 400 cancelaciones de vuelos en todo el país y cerca de 4,000 retrasos, de acuerdo con el sitio de seguimiento aéreo FlightAware.

Retrasos aéreos y nuevas nevadas en la Costa Este

Las tormentas eléctricas en Florida también contribuyeron a los retrasos, con demoras promedio de hasta una hora el domingo en los aeropuertos de Miami, Fort Lauderdale y el suroeste del estado.

Aunque la nieve comenzó a disminuir en el sur, el sistema se intensifica al avanzar hacia la Costa Este, lo que traerá otra ronda de nevadas a Filadelfia, Nueva York y Boston.

Se esperan entre una y tres pulgadas de nieve durante la noche del domingo en gran parte del corredor I-95, desde Filadelfia hasta Nueva York, así como en Connecticut y el interior de Nueva Inglaterra.

Riesgo de ventiscas en el Medio Oeste

Las zonas costeras de Nueva Inglaterra, incluidas Boston y Newport, Rhode Island, podrían recibir más de tres pulgadas de nieve. La nieve ligera ya influyó en el partido de la ronda divisional de la NFL disputado el domingo en Foxborough, Massachusetts, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Texanos de Houston.

Al mismo tiempo, otro sistema independiente avanzaba desde Canadá hacia la región de los Grandes Lagos, provocando nevadas ligeras en partes del Medio Oeste.

Las advertencias de tormenta de nieve permanecían activas para sectores del Alto Medio Oeste, incluidos Fargo, Dakota del Norte, y Brainerd, Minnesota, donde los fuertes vientos del domingo generaban condiciones de ventisca.

