Nueva ronda de clima invernal en EE.UU. afectará a más de 25 estados

La próxima ronda de clima invernal ya está en camino hacia Estados Unidos y afectará a más de 25 estados, con chubascos de nieve tan al sur como Carolina del Norte y Tennessee, mientras que las regiones propensas a la nieve con efecto lago en el Medio Oeste y el Noreste volverán a registrar las mayores acumulaciones.

Inicialmente, los meteorólogos habían pronosticado que un potente sistema de vientos rumbo a los Grandes Lagos daría origen a una compleja tormenta invernal con nevadas intensas en gran parte del este del país. Sin embargo, una entrada de aire cálido previa modificará el escenario.

Aire cálido reducirá el potencial de una gran tormenta de nieve

Antes de que el sistema alcance plenamente la región, una oleada de aire más cálido provocará que gran parte de la precipitación caiga en forma de lluvia en lugar de nieve, especialmente en el este del país. Estas lluvias se extenderán por la costa este el miércoles.

Posteriormente, el frente frío que acompaña al sistema se convertirá en el principal motor de las precipitaciones, generando una combinación de lluvia y nieve a medida que avanza hacia el sur y el este.

Nevadas aisladas y riesgos para el tránsito

Aunque esta configuración limita la posibilidad de una tormenta de nieve de gran magnitud, se espera que varias regiones resulten afectadas, incluidas partes del Valle de Ohio, donde podrían registrarse algunas nevadas.

Más al este, la aparición de nieve dependerá de la rapidez con la que ingrese el aire frío y de cuánta humedad persista. No obstante, las acumulaciones significativas son poco probables debido a las condiciones más cálidas y húmedas.

Aun así, breves episodios de nieve podrían causar problemas repentinos en el tránsito, especialmente si la visibilidad se reduce de forma abrupta. En contraste, el corredor I-95 experimentaría impactos mínimos.

Nieve con efecto lago golpeará el Medio Oeste y el Noreste

A medida que el sistema se desplace hacia el este, el aire frío posterior favorecerá el desarrollo de nieve con efecto lago y nieve potenciada por los lagos en áreas cercanas a los Grandes Lagos, así como en las laderas de los Apalaches.

La costa sur del lago Michigan, hacia la frontera entre Indiana e Illinois, se perfila como una de las zonas más afectadas, especialmente si los vientos cambian de sur a norte. El Centro de Pronóstico FOX indicó que las nevadas podrían comenzar a última hora del miércoles y extenderse hasta el jueves, con acumulaciones de entre 8 y 12 pulgadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de tormenta invernal para esta región, incluyendo South Bend, Indiana, desde el miércoles hasta el jueves.

Incertidumbre en la dirección del viento

También se esperan nevadas con efecto lago cerca del Lago Superior, en la zona de Marquette, así como alrededor de los lagos Erie y Ontario, además de áreas del norte de Pensilvania y del norte del estado de Nueva York.

Los meteorólogos advierten que aún existe incertidumbre sobre la dirección del viento, en particular si este cambia de norte a noroeste, lo que podría modificar las áreas que recibirán las nevadas más intensas.

Impacto en los Apalaches

La tormenta comenzará a atravesar los Apalaches a partir del miércoles por la noche, afectando principalmente las zonas montañosas. Con el giro de los vientos al noroeste, las nevadas se intensificarán durante la madrugada del jueves.

La nieve se acumulará en las elevaciones más altas desde la frontera entre Tennessee y Carolina del Norte, hacia el norte hasta Virginia Occidental y a lo largo de las cumbres más elevadas de la cordillera.

Según el Centro de Pronóstico FOX, las áreas al oeste de las montañas podrían registrar nevadas ligeras, mientras que al este solo se esperan precipitaciones débiles. Fuera de las zonas altas, las nevadas intensas y generalizadas son poco probables debido a temperaturas demasiado cálidas.

La mayor parte de la acumulación se producirá desde la madrugada del miércoles hasta la mañana del jueves, antes de disminuir a chubascos de nieve dispersos durante la tarde del jueves.

Sigue leyendo:

– Tormentas severas complican viajes de Thanksgiving en Texas y estados del sur de EE.UU.

– Tormentas severas azotan el centro y sur de Estados Unidos tras el paso de un frente frío.