Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani, creador del icónico “rojo Valentino”

El mundo de la moda llora la pérdida de Valentino Garavani, el icónico diseñador italiano cuyo nombre se convirtió en sinónimo de elegancia y sofisticación durante más de seis décadas. Según confirmó su fundación, el creador falleció a los 93 años.

En la publicación escribieron: “Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. El velatorio se celebrará en PM23, Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, de 11:00 a 18:00 h”.

Añadieron que “el funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Piazza della Repubblica 8, Roma, a las 11:00 h”.

Nacido en Voghera (Italia) en 1932, Valentino —como era conocido universalmente— forjó su talento en los talleres de alta costura parisinos antes de fundar su propia casa en Roma en 1959. Su estilo se caracterizó desde el principio por un inconfundible rojo escarlata, tonalidad que llegó a ser conocida en la industria como “rojo Valentino” y se convirtió en su sello distintivo.

En 1960, conoció a Giancarlo Giammetti, quien se convertiría en su socio comercial de toda la vida y, durante doce años, en su pareja sentimental. Juntos transformaron Valentino SpA en una potencia internacional de la moda.

Clientes icónicas

La clientela de Valentino formó un auténtico quién es quién de la elegancia mundial. Entre sus primeras seguidoras destacó Elizabeth Taylor, a quien conoció durante el rodaje de ‘Cleopatra’ en Roma. La lista continuó con nombres como Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy —que lució un diseño suyo para su boda con Aristóteles Onassis en 1968—, Joan Collins, la reina Paola de Bélgica y Begum Aga Khan.

Su influencia trascendió décadas: en los años 70 frecuentaba círculos neoyorquinos junto a figuras como Andy Warhol y Diana Vreeland; en los 90, vistió a supermodelos como Claudia Schiffer y Naomi Campbell; y en el nuevo milenio, sus creaciones continuaron brillando en alfombras rojas de todo el mundo.

Anne Hathaway y Valentino Garavani en la fiesta de ‘White Fairy Tale Love Ball’ en París, en el año 2011. La actriz lucía un diseño del italiano.

Crédito: Photo/Thibault Camus, File.

El diseñador Valentino Garavani con la actriz británica Elizabeth Hurley en el Festival de Cannes en el año 2007. Hurley lucía un diseño “rojo Valentino”.

Crédito: AP Photo/Andrew Medichini, File.

Los Oscar se convirtieron en uno de los escenarios predilectos para sus diseños. Entre los momentos memorables destacan:

El vestido bordado de Jane Fonda (1981)

El diseño vintage en blanco y negro de Julia Roberts (2001), año en que ganó el Oscar

El vestido amarillo brillante de Cate Blanchett (2005), también ganadora ese año

El elaborado diseño que lució Anne Hathaway en 2002, acompañada por el propio Valentino

En años recientes, estrellas como Zendaya, Carey Mulligan, Lana del Rey y Gemma Chan han mantenido viva su herencia en la alfombra roja.

Valentino deja un legado imborrable en la historia de la moda, habiendo vestido con su distintiva elegancia a generaciones de mujeres que buscaban capturar el glamour atemporal que solo él sabía crear. El diseñador italiano se había retirado en el año 2007 y en el 2008 fue su último desfile. En más de una ocasión, afirmó que era una fortuna haberse dedicado a lo que amaba casi toda su vida.

“Como dicen los ingleses, me gustaría irme de la fiesta cuando aún está llena”, declaró en un comunicado citado por The New York Times.

Seguir leyendo: