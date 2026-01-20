Ed Markey, senador demócrata, pide la destitución de Trump bajo la Enmienda 25

El senador Ed Markey, demócrata por Massachusetts, solicitó públicamente que se invoque la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos para retirar del poder al presidente Donald Trump, luego de la revelación de mensajes de texto en los que el mandatario vinculó su ofensiva para presionar a Dinamarca por Groenlandia con el hecho de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz en 2025.

“Invoquen la Enmienda 25”, escribió Markey en redes sociales, acompañando su mensaje con una imagen de un reportaje del New York Times que detalla los textos enviados por Trump al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.

En ellos, el presidente sugiere que su frustración por no haber obtenido el Nobel lo llevó a adoptar una postura más agresiva en política exterior. “Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras más, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz… sino que puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, escribió Trump, según informes confirmados por funcionarios noruegos.

Invoke the 25th Amendment. pic.twitter.com/hGtiluTGiG — Ed Markey (@SenMarkey) January 19, 2026

Esta postura ha sido calificada por el senador Bernie Sanders como un “narcisismo mezquino y peligroso”. Para los críticos de la administración, que el presidente base la política exterior del país y la posible anexión de un territorio soberano en un desaire personal de un comité privado, es prueba suficiente de que no posee la estabilidad mental necesaria para gobernar.

Otra demócrata, la representante Yassamin Ansari de Arizona, también afirmó que Trump debería ser destituido. Lo calificó de “un enfermo mental extremo” y afirmó que “está poniendo en riesgo nuestras vidas”, según Fox News .

El representante demócrata Eric Swalwell de California también pidió la destitución de Trump, según KRON en San Francisco .

Todos los demócratas estaban respondiendo a los últimos acontecimientos en el intento de Trump de apoderarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca.

Mensajes que reavivan la polémica internacional

Los textos, confirmados por funcionarios noruegos, causaron un fuerte rechazo entre legisladores demócratas y líderes europeos. En uno de ellos, Trump cuestiona incluso la legitimidad histórica de la propiedad danesa sobre Groenlandia y afirma que “el mundo no estará seguro” sin un control estadounidense sobre la isla.

La postura del presidente ha sido ampliamente condenada por gobiernos europeos, especialmente después de que Trump no descartara el uso de presión económica, e incluso militar, para lograr la anexión del territorio.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió recientemente a Trump que abandone sus “fantasías de anexión” y respete el derecho de autodeterminación de la población local.

An order to our military members to invade our ally Greenland, without congressional authorization, and with no self-defense basis, would be “manifestly unlawful” under the Uniform Code of Military Justice. They must disobey it. pic.twitter.com/DomT1Xim05 — Ed Markey (@SenMarkey) January 20, 2026

Una vía constitucional poco probable

Pese a la contundencia de las críticas, la posibilidad de destituir a Trump mediante la Enmienda 25 es considerada remota. Este mecanismo requiere que el vicepresidente, JD Vance, y la mayoría del gabinete declaren formalmente que el presidente es incapaz de ejercer sus funciones. De concretarse, el poder pasaría de inmediato al vicepresidente.

Sin embargo, el proceso no termina ahí. El Congreso tendría un plazo de 21 días para ratificar la decisión, y sería necesaria una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. De no alcanzarse ese respaldo, Trump recuperaría el poder.

Aun así, el llamado de Markey refleja el creciente malestar dentro del Partido Demócrata ante lo que consideran un comportamiento errático y peligroso del presidente en su segundo mandato.

Mientras tanto, Trump mantiene su ofensiva retórica y anunció que abordará el tema de Groenlandia esta semana durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, asegurando que “no hay vuelta atrás” en su objetivo.

Sigue leyendo: