Mexicana Renata Zarazúa no sobrevive a la primera ronda del Abierto de Australia

La participación de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia llegó rápidamente a su fin. La tenista mexicana, ubicada en el puesto 80 del ranking WTA, fue eliminada este lunes en la primera ronda del torneo tras caer ante la checa Marie Bouzkova, número 44 del mundo, con parciales de 6-2 y 7-5.

El encuentro marcó el debut de Zarazúa en el primer Grand Slam de la temporada, donde no logró encontrar la consistencia necesaria para avanzar a la segunda fase del certamen disputado en Melbourne.

Bouzkova impone su experiencia y avanza en Melbourne

La jugadora checa resolvió el partido en dos sets, luego de 2 horas y 13 minutos de intensa actividad en la cancha, mostrando mayor solidez en los momentos clave del encuentro.

La tenista mexicana, originaria de la Ciudad de México y de 28 años, tuvo pasajes de buen tenis, especialmente en el segundo set, donde apostó por un estilo más agresivo y protagonizó juegos largos desde el fondo de la pista. Sin embargo, Bouzkova supo mantener la calma y hacer valer su regularidad.

Renata Zarazúa🇲🇽 no pudo avanzar en el Australian Open: Marie Bouzkova🇨🇿 se impuso por 6-2, 7-5.



La mexicana pidió medical timeout en el segundo set; no se sintió bien de salud durante el partido.



Nos quedamos sin latinas en el cuadro principal de singles😔 pic.twitter.com/LdN48IiRi1 — Cancha Central 🎾 (@_canchacentral) January 19, 2026

Remontada clave en el segundo set

Uno de los momentos determinantes del partido llegó cuando Marie Bouzkova remontó un 0-2 en el segundo parcial. A partir de ahí, la checa tomó el control del ritmo del encuentro y cerró el duelo con una rotura de servicio en el último juego, sellando su pase a la segunda ronda del Abierto de Australia.

En la siguiente fase, Bouzkova enfrentará un desafío mayúsculo al medirse con la polaca Iga Swiatek, actual número 2 del ranking WTA.

Un antecedente reciente para Zarazúa en Australia

La eliminación en primera ronda representa un retroceso respecto a su actuación en la edición 2025 del Abierto de Australia, donde Renata Zarazúa logró avanzar hasta la segunda ronda, instancia en la que fue superada por la italiana Jasmine Paolini.

Zarazúa continuará en el torneo en la modalidad de dobles

A pesar de la derrota en singles, la participación de Renata Zarazúa en el Abierto de Australia aún no concluye. La mexicana competirá en el dobles femenil, donde hará pareja con la croata Antonia Ruzic.

El debut de la dupla está programado para este martes 20 de enero, con la expectativa de que Zarazúa pueda extender su presencia en el Grand Slam australiano y sumar experiencia valiosa en el arranque de la temporada tenística.

Sigue leyendo:

· “El sol de Australia no es broma”: la foto viral de la tenista mexicana Renata Zarazúa tras un juego en Tasmania

· Djokovic se aparta de la Asociación de Tenistas Profesionales

· Renata Zarazúa es campeona del Abierto de Austin y corona un gran 2025

· Venus Williams jugará el Australian Open 2026