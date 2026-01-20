Mujer mata a su esposo y luego se quita la vida mientras sus hijos dormían en Arizona

Una tragedia familiar sacudió a la ciudad de Phoenix, Arizona, luego de que una mujer disparara mortalmente a su esposo y posteriormente se quitara la vida, mientras sus hijos pequeños dormían en la vivienda, informaron las autoridades.

Las víctimas fueron identificadas como Celestina Ertebati, de 42 años, y su esposo Sam Ertebati, también de 42. Ambos fueron hallados sin vida el domingo en su residencia ubicada en Bell Road.

La policía acudió al domicilio poco después de las 5:00 de la tarde, luego de que los hijos de la pareja, cuyas edades no fueron reveladas, se mostraran confundidos al ver que sus padres no despertaban y llamaran a un familiar, quien hizo el hallazgo.

Policía investiga las circunstancias del tiroteo

Según el informe preliminar, Celestina Ertebati disparó contra su esposo y luego se suicidó, indicó la policía de Phoenix en un comunicado.

Los oficiales encontraron a la pareja en su dormitorio, inconsciente y con un arma cerca, detallaron las autoridades. La pareja llevaba aproximadamente 16 años de matrimonio, de acuerdo con los reportes.

“Nadie más resultó herido durante este incidente”, afirmó la sargento Jen Zak, portavoz del Departamento de Policía de Phoenix. Añadió que las circunstancias que condujeron al tiroteo continúan bajo investigación.

Homenajes recuerdan a Sam como un padre y amigo dedicado

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos rindieron homenaje a Sam Ertebati, a quien describieron como “un hijo, un amigo, un confidente y un alma cuya vida importaba profundamente”.

“Quienes conocieron a Sam hablan de su amabilidad, su generosidad de espíritu y la forma en que podía iluminar una habitación simplemente estando allí”, señala uno de los mensajes publicados en su honor.

Un amigo escribió en redes sociales: “Eras mi hermano, mi mejor amigo. Siempre estabas ahí cuando necesitaba hablar con alguien. Deberías seguir aquí con nosotros”.

Otros mensajes lo describieron como un padre dedicado, siempre pendiente de su familia y muy cercano a sus hijos. “Era exactamente lo que se supone que debe ser un padre: increíble, bondadoso y cariñoso”, expresó otro allegado.

Vecinos conmocionados y memorial improvisado

Vecinos del sector señalaron a medios locales que la familia era muy conocida en la zona y que los niños solían jugar baloncesto en la entrada de la casa, donde se colocó un memorial improvisado tras la tragedia.

“La calle siempre estaba llena de niños jugando. Esto ha dejado a todos en shock”, comentó un residente a Fox News.

Las autoridades no han revelado más detalles mientras continúa la investigación del caso.

