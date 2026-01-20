Presidente de Nación Navajo exige explicaciones tras detención de ciudadano por agentes de ICE en Arizona

La detención de un ciudadano estadounidense perteneciente a la Nación Navajo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Arizona generó una fuerte reacción de líderes indígenas, quienes denunciaron el hecho como un episodio alarmante sobre el trato a los pueblos originarios durante operativos migratorios.

El presidente de la Nación Navajo, Buu Van Nygren, calificó como “profundamente preocupante” el arresto de Peter Yazzie, un trabajador navajo detenido a mediados de enero en el área de Peoria cuando se dirigía a su empleo.

En un comunicado, Nygren sostuvo que el caso plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos civiles de ciudadanos estadounidenses en acciones de control migratorio.

Presentó documentos oficiales de identificación

De acuerdo con el líder tribal, Yazzie presentó a los agentes documentos oficiales que acreditaban su identidad y ciudadanía, incluidos su Certificado de Sangre India y su acta de nacimiento, pero aun así fue reducido y trasladado a una celda de detención. Posteriormente fue liberado, sin que se presentaran cargos en su contra.

El incidente ocurrió durante la madrugada del 12 de enero, cuando agentes identificados como fuerzas federales interceptaron a Yazzie en una gasolinera cercana a su lugar de trabajo. Según su testimonio, fue inmovilizado y esposado antes de que los agentes revisaran sus pertenencias y el vehículo que conducía, el cual pertenece a su madre.

Yazzie, quien se desempeña en trabajos de herrería, soldadura y montaje industrial en la zona de Phoenix, relató que explicó a los agentes que utilizaba el automóvil de un familiar y que podían verificar su identidad rápidamente. Aun así, fue retenido durante varias horas. Tras su liberación, describió la experiencia como una sensación de “desamparo” y humillación.

La Nación de Navajo exige explicaciones

Nygren subrayó que este tipo de acciones no deberían ocurrir en comunidades con alta presencia indígena y recordó que los pueblos originarios son ciudadanos estadounidenses y miembros de naciones tribales soberanas. En ese sentido, pidió a ICE reforzar la capacitación de sus agentes para reconocer identificaciones tribales válidas y evitar prácticas de perfil racial durante los operativos.

La Nación Navajo informó que su oficina en Washington ya está en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y con legisladores de Arizona para solicitar aclaraciones sobre el caso. Además, anunció que seguirá monitoreando situaciones similares y respaldando a los ciudadanos indígenas que denuncien detenciones indebidas.

El episodio reavivó reclamos históricos de organizaciones nativas que advierten sobre detenciones erróneas de indígenas estadounidenses durante redadas migratorias. Nygren instó a los miembros de comunidades originarias a mantenerse informados y reportar incidentes similares a través de los canales de apoyo habilitados por la Nación Navajo.

Sigue leyendo: