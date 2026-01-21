Austin Thompson, adolescente de Carolina del Norte se declara culpable de matar a su hermano y a cuatro vecinos

Austin David Thompson, de 18 años, se declaró culpable de cinco asesinatos en primer grado, entre ellos el de su hermano, dos intentos de asesinato, agresión con arma letal y agresión a un oficial de policía, este miércoles en el Tribunal Superior del Condado de Wake, Carolina del Norte.



El joven, que tenía 15 años al momento del ataque, compareció ante el juez Paul Ridgeway días antes del inicio de su juicio.

Sus abogados señalaron que la decisión de declararse culpable buscaba evitar “un mayor trauma” para la comunidad y las víctimas.



Durante la audiencia, Thompson habló brevemente y afirmó que estaba bajo medicación, pero que esto no afectaba su decisión de asumir responsabilidad.

Tiroteo masivo en Raleigh

El ataque ocurrió el 13 de octubre de 2022 en la comunidad de Hedingham, Raleigh. Primero, Thompson disparó y apuñaló a su hermano James Thompson dentro de la vivienda familiar, lo que desencadenó la serie de asesinatos.



Posteriormente, armado con un rifle calibre .22, una escopeta y una pistola, Thompson atacó a varios vecinos al azar: Nicole Connors, de 52 años; Gabriel Torres, de 29 años, agente de policía fuera de servicio; Mary Marshall, de 34 años; Susan Karnatz, de 49 años.



Otra persona resultó herida y sobrevivió. Gabriel Torres no tuvo oportunidad de defenderse al ser alcanzado por disparos de escopeta a corta distancia.

Arresto y enfrentamiento policial

Tras los tiroteos, Thompson se disparó en la cabeza pero sobrevivió. Fue localizado en un cobertizo cercano, vestido con ropa de camuflaje y con una mochila, y arrestado tras un enfrentamiento de aproximadamente una hora, en el que también resultó herido un agente.



Los abogados señalaron que Thompson sufrió una lesión cerebral grave por la herida autoinfligida, lo que le impediría explicar completamente sus motivos. La fiscalía informó que dejó una nota sobre el asesinato de su hermano, actualmente bajo confidencialidad, y que registros de búsquedas en internet muestran que investigó tiroteos masivos antes del ataque.

Posibles penas y audiencia de sentencia

El juez Paul Ridgeway fijó la audiencia de sentencia para el 2 de febrero, la cual podría extenderse varios días mientras se presentan pruebas y testimonios. Debido a que Thompson era menor de edad al cometer los delitos, no puede recibir la pena de muerte.



La sentencia podría ser cadena perpetua sin libertad condicional o una condena que permita solicitar revisión tras 25 a 40 años, de acuerdo con recientes fallos judiciales en Carolina del Norte sobre delincuentes juveniles.



En 2024, el padre de Thompson se declaró culpable de almacenamiento indebido de un arma de fuego encontrada en posesión de su hijo tras el ataque y recibió libertad condicional.



En la vivienda familiar, las autoridades incautaron 11 armas de fuego y más de 160 cajas de municiones, usadas habitualmente para caza.



Robert Steele, prometido de una de las víctimas, afirmó que una cadena perpetua sin libertad condicional sería justa: “Mató a cinco personas e intentó matar a otras dos”, dijo.

