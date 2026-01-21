J.D. Vance y su esposa anuncian que volverán a ser padres este verano

James David Vance, vicepresidente de la nación, y su esposa Usha, dieron a conocer que, durante el verano, su familia crecerá pues esperan la llegada de un nuevo integrante a su familia.

“Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé están bien y todos estamos deseando darle la bienvenida a finales de julio”, indica un mensaje en las redes sociales de la pareja.

Los Vance también externaron su agradecimiento al personal médico encargado de estar pendiente de su salud.

“Los médicos militares que cuidan excelentemente de nuestra familia y al personal que hace tanto para garantizar que podamos servir al país mientras disfrutamos de una vida maravillosa con nuestros hijos”, escribieron.

Hasta el momento, el republicano de Ohio y la abogada de ascendencia hindú han procreado tres hijos, dos de ellos varones y una niña.

Aunque el año pasado cobró fuerza la versión de que su vínculo matrimonial estaba en riesgo, el arribo de otro pequeño da por descartado un posible divorcio después de más de una década de permanecer casados.

James David Vance y su esposa Usha actualmente tienen tres hijos. (Crédito: Matt Rourke / AP)

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News a finales del año pasado, Usha Vance se refirió lo complejo que implica estar pendiente del crecimiento de sus hijos y sobre la decisión de olvidarse de su labor como abogada, al menos por un tiempo.

“Si bien extraño mucho trabajar, agradezco tener tiempo para asegurar que nuestra vida familiar sea lo más normal y estable posible”, mencionó.

Con en el embarazo de la esposa del vicepresidente serán dos los bebés ligados a la Casa Blanca los que pronto nacerán, pues Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, contempla dar a luz a su segundo hijo en mayo, en este caso una bebé.

Cabe señalar que, a un año de haber iniciado su trabajo en la Casa Blanca, el nombre de James David Vance cobra mayor relevancia como una opción para contender por la candidatura presidencial en 2028. Sin embargo, el conservador de 41 años ha dejado en claro su deseo de no manifestar nada al respecto hasta después de concluidas las elecciones intermedias a celebrarse en noviembre.

