Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo

La central nuclear japonesa de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo, reanudó este miércoles su actividad por primera vez desde la catástrofe de Fukushima de 2011 y pese a las persistentes preocupaciones de la población. En una primera fase, sólo uno de los siete reactores de la central fue reactivado, anunció la compañía Tokyo Electric Power (Tepco), operadora del recinto.

La puesta en marcha se llevó a cabo a las 19:02 hora local, indicó a la agencia de noticias francesa AFP Tatsuya Matoba, portavoz de Tepco. El gobernador de la prefectura de Niigata, donde se encuentra la central, había dado el mes pasado su visto bueno a la reanudación, pese a que la mayoría de la opinión pública se oponía al reinicio. Los sondeos muestran que el 60 por ciento está en contra.

Tepco puso en funcionamiento el reactor número 6 de la planta, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo, uno de los dos que cuentan con la aprobación de las autoridades para volver a funcionar. La reactivación llega con un día de retraso debido a la detección de un fallo en una alarma, que no sonó durante una prueba para retirar las barras de control del reactor.

Pieza clave

La asamblea de la prefectura de Niigata aprobó en diciembre la reactivación del sexto reactor de la planta, después de que el regulador nuclear nacional diera su visto bueno a encender dos de los siete reactores del complejo. Los reactores 6 y 7 pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

Por su capacidad de más de 8,000 megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de Tepco y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las centrales nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.

La central de Kashiwazaki-Kariwa quedó detenida cuando Japón cerró todos sus reactores tras el triple desastre -terremoto, tsunami y accidente nuclear- de Fukushima, en marzo de 2011.