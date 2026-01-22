Lamborghini hace historia con un récord absoluto de ventas

Definitivamente, desde hace bastante tiempo, Lamborghini decidió pisar el acelerador. Lejos de verse afectada por el contexto económico global, la firma de Sant’Agata Bolognese cerró 2025 con un resultado que redefine su propia historia: 10,747 vehículos entregados a clientes en todo el mundo, el mayor registro desde su fundación en 1963.

La cifra no solo sorprende por su magnitud, sino por lo que representa en términos simbólicos. El constructor italiano, asociado durante décadas a producciones limitadas y exclusividad extrema, logró consolidarse como un actor de volumen dentro del segmento más alto del mercado sin diluir su identidad. Superdeportivos, SUV de alto rendimiento e innovación tecnológica se combinaron para construir un año que quedará marcado como un punto de inflexión.

El nuevo récord también implicó dejar atrás la marca alcanzada en 2024, cuando Lamborghini había rozado por primera vez el umbral de las 10,700 unidades. El avance fue modesto en números absolutos —apenas 60 autos más—, pero suficiente para confirmar que el crecimiento no fue circunstancial, sino parte de una tendencia estable.

Una década que cambió la escala de la marca

El salto resulta aún más llamativo cuando se observa con perspectiva. En 2015, Lamborghini había vendido apenas 3,245 unidades en todo el planeta. Diez años después, esa cifra se multiplicó por más de tres, transformando por completo la dimensión comercial de la compañía.

Este crecimiento sostenido se mantuvo incluso tras el golpe que supuso la pandemia. Aunque en 2020 se produjo una breve contracción, la recuperación fue rápida y constante.

Desde entonces, la marca encadenó cinco ejercicios consecutivos al alza, una rareza incluso entre fabricantes generalistas, y todavía más en el universo del ultralujo.

Claves del récord: híbridos y equilibrio global

Desde dentro de la empresa señalan dos factores centrales para explicar el resultado: la transición tecnológica hacia la electrificación parcial y un reparto geográfico muy equilibrado de las ventas.

En términos de mercados, Europa, Medio Oriente y África encabezaron el ranking con 4,650 unidades entregadas, seguidos por América con 3,347 vehículos y Asia Pacífico con 2,750 autos. Esta distribución es clave: a diferencia de otros fabricantes de autos de alta gama —o de compañías enfocadas en vehículos eléctricos— Lamborghini no depende de un solo país o región para sostener su volumen.

Los modelos que empujaron las cifras

Aunque la compañía no publicó un desglose detallado por producto, sí confirmó cuáles fueron los protagonistas del año. El primero es el Revuelto, su superdeportivo con motor V12 asistido por tecnología híbrida, que marcó el inicio de una nueva era técnica para la marca.

El segundo pilar fue el Urus SE, la evolución electrificada de su exitoso SUV. Este modelo, clave para ampliar la base de clientes sin sacrificar márgenes, volvió a demostrar que el formato todocamino es compatible con el ADN deportivo de Lamborghini.

En cambio, el histórico Huracán tuvo un papel secundario, ya que sus últimas unidades se entregaron a comienzos de 2025 antes de cerrar definitivamente su ciclo comercial.

Lo que viene: más producción y nuevos protagonistas

Lejos de conformarse con el récord, Lamborghini ya proyecta otro año fuerte. La marca confirmó que en 2026 comenzará a reflejarse el impacto del Temerario, el modelo destinado a reemplazar al Huracán, cuyas primeras entregas están previstas para este mismo mes.

Además, la cartera de pedidos ya cubre cerca de 12 meses completos de producción, una señal clara de que la demanda sigue por encima de la capacidad actual de fabricación.

El cierre de 2025 también estuvo marcado por dos lanzamientos estratégicos que reforzaron la visibilidad de la marca: el Temerario GT3, presentado en el Festival de Velocidad de Goodwood, y el exclusivo Fenomeno, revelado en la Semana del Automóvil de Monterrey.

